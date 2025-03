Le plus grand aéroport du Royaume-Uni ferme ses portes à cause d'un incendie, plus de 1 300 vols annulés

Un incendie s’est produit près de l’aéroport d’Heathrow, à l’ouest de Londres, provoquant une panne de courant. L’aéroport le plus grand du Royaume-Uni a fermé ses portes et plus de 1 300 vols ont été annulés.

Dans la soirée du jeudi 20 mars, aux alentours de 23h, un incendie s’est déclaré dans la sous-station électrique de Hayes, située dans la banlieue ouest de Londres. Cependant, cette station est située à trois kilomètres de l’aéroport d’Heathrow, qu’elle alimente en électricité. L’incendie a provoqué une panne de courant qui a affecté des milliers de foyers ainsi que l’aéroport.

L’aéroport d’Heathrow est le plus grand du Royaume-Uni et fait partie des cinq aéroports les plus importants au monde. Il dessert 80 pays et opère 1 300 décollages et atterrissages par jour. Selon 20 Minutes, cet aéroport est quotidiennement fréquenté par près de 230 000 passagers. Il fait également partie des aéroports les plus longs à traverser en Europe.

Crédit photo : iStock

Un incendie près de l’aéroport

Pendant l’incendie, dix camions de pompiers et 70 sapeurs-pompiers ont été déployés pour éteindre les flammes. Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été mis en place. Les habitants ont été appelés à garder leurs fenêtres fermées en raison de la fumée émise par l’incendie.

Crédit photo : @LondonFire / X

Pour ces raisons, l’aéroport d’Heathrow a été contraint de fermer ses portes.

“L’aéroport d’Heathrow subit une panne de courant importante en raison d’un incendie dans une sous-station électrique voisine. Alors que les pompiers interviennent sur place, nous ne savons pas quand le courant pourra être rétabli de manière fiable. Pour maintenir la sécurité de nos passagers et de nos collègues, nous n’avons d’autre choix que de fermer Heathrow jusqu’à 23h59 le 21 mars 2025. Nous prévoyons des perturbations importantes dans les prochains jours et les passagers ne doivent en aucun cas se rendre à l’aéroport jusqu’à sa réouverture”, a déclaré un porte-parole de l’aéroport d’Heathrow à Lad Bible.

Plus de 1 300 vols annulés

En conséquence de la fermeture de l’aéroport, au moins 1 351 vols ont été annulés tandis que d’autres assurent des retards de plus de 22 heures, selon le service de suivi des vols en ligne FlightRadar24. Au moment de la fermeture, 120 avions se dirigeaient vers l’aéroport d’Heathrow. Certains ont été détournés vers Gatwick, un aéroport au sud de Londres qui a pu accueillir sept vols en provenance de Singapour, Johannesburg et Doha. D’autres vols ont été détournés vers l’aéroport Charles de Gaulle à Paris ou celui de Shannon, en Irlande. Certains avions ont été contraints de faire demi-tour et de retourner au Canada ou aux États-Unis.

Crédit photo : iStock

Les autorités visaient à rétablir le courant d’ici 15 heures ce vendredi 21 mars. Selon un porte-parole de la National Grid, un distributeur de gaz et d’électricité britannique, l’incendie a endommagé les équipements et les agents “travaillent pour rétablir l’alimentation électrique le plus rapidement possible”. Pour le moment, la cause de l’incendie n’a pas été déterminée.