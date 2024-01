Leur villa est squattée par des intrus depuis 8 mois : les propriétaires désespérés se mobilisent

En Guadeloupe, ces propriétaires se sont fait squatter leur maison depuis 8 mois. Ils dorment actuellement sous une tente. Explications.

C’est le pire scénario que puisse imaginer un propriétaire de logement. Ce couple et ses deux enfants ne peuvent plus accéder à leur sublime villa avec spa dans la commune de Lamentin en Guadeloupe. La raison ? Des locataires au bail expiré squattent leur maison depuis plus de 8 mois. Oui, vous avez bien lu.

Résultat : la famille dort sous une tente, dans une “installation de fortune”, comme le rapporte La1ère Guadeloupe. En effet, depuis plus de 8 mois, le bail de leur locataire est arrivé à expiration, mais ces derniers refusent de quitter les lieux.



Crédit photo : La1ère/Olivier Duflo

Crédit photo : La1ère/Olivier Duflo

Une situation alarmante pour la famille sans domicile

Thierry Lambert, propriétaire de la maison, a confié son désespoir au média de France Télévisions. Il a ainsi expliqué que c'était bien entendu à lui de payer toutes les charges. Pourtant, le contrat des locataires a pris fin et ces derniers refusent de quitter les lieux. Le propriétaire a expliqué : "Il y a deux logements : le premier est loué à la maman, le deuxième à la fille et personne ne paie ses loyers." Problème : le couple vivait des revenus locatifs. Désormais, ils n'ont donc plus rien.

Pire encore, ces locataires ont eu le culot de sous-louer le bien et ne s'en cachent pas puisqu'ils partagent des annonces publiques sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, le couple n'a plus les moyens de se payer une mutuelle. Ils sont donc au bord du gouffre. Un véritable enfer pour le couple.



Crédit photo : La1ère/Olivier Duflo

Une mobilisation en Guadeloupe

Alors que l’affaire a été révélée publiquement ce 26 décembre dernier, afin de venir en aide à la famille, une grande mobilisation a été mise en place. Problème : le 27 décembre, face à cette mobilisation, instable, les gendarmes et militaires sont arrivés en nombre sur les lieux, mais rien n'a été mis en place pour faire sortir les locataires qui ne payent plus de loyer depuis 8 mois de l'habitation. Aujourd'hui, la famille Lambert n’a plus les moyens financiers pour se faire aider juridiquement parlant. Pendant ce temps, les locataires squatteurs profitent à plein régime des avantages de la ville : spa, climatisation, studio… La belle vie.

Thierry Lambert a confié : "Nous en sommes arrivés à avoir tous nos moyens de paiement coupés, parce que nous n’avons pas d’argent". On espère que la situation sera vite résolue pour cette famille à bout de souffle.