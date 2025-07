Cette adorable maison de 55 m², située dans un quartier prisé de Paris, est à vendre à un prix dérisoire

Un logement atypique est à vendre à Paris pour un prix défiant toute concurrence. Ce bien pas comme les autres a de nombreux atouts. Visite guidée.

La campagne à Paris !

Une jolie maison, située en plein cœur de l'un des quartiers les plus prisés de la capitale (5e arrondissement), est en vente actuellement pour un prix dérisoire. Située non loin du Jardin du Luxembourg, cette maisonnette pleine de charme séduira toutes celles et ceux qui rêvent de vivre au calme, sans pour autant quitter l'effervescence parisienne.

Contrairement à la plupart des biens similaires que l'on peut trouver dans cet arrondissement, cette maison sur cour est en vente à un tarif très abordable. Elle est même moins chère que certains appartements, en raison notamment de sa surface, relativement basse, de 55 m². Mais ne vous fiez pas à cette superficie car le logement, parfaitement optimisé, possède de nombreux atouts.

Crédit photo : Espaces Atypiques

Située sur le très bouillonnant boulevard Saint-Michel, cette maisonnette surprend paradoxalement par son environnement très calme, car elle se trouve au fond d'une cour, bien cachée au pied d'un immeuble bourgeois.

Construite dans les années 1970, la maison est « accessible par une entrée pavée et arborée », peut-on lire sur l'annonce publiée sur le site de l'agence Espaces Atypiques, en charge de la vente.

La petite bâtisse appartient à un couple de retraités qui s'est installé dans le sud. Loin de Paris, ces derniers louaient jusqu'à présent le bien depuis leur départ. Mais avec la distance, ils ont finalement décidé de s'en séparer.

Très atypique, le logement surprend dès qu'on y rentre et son charme peut provoquer, sans nul doute, un véritable coup de cœur. On y trouve, au rez-de-chaussée, un vaste salon et une cheminée « design », ainsi qu'une cuisine ouverte avec un bar. Au même niveau se trouvent une salle de bain et un bureau de 5 m², qui peut faire office de chambre d'appoint. À l'étage, on retrouve le suite parentale, avec sa salle d'eau attenante. Notez que le bien comporte également deux toilettes.

Crédit photo : Espaces Atypiques

Crédit photo : Espaces Atypiques

Crédit photo : Espaces Atypiques

Crédit photo : Espaces Atypiques

Crédit photo : Espaces Atypiques

Crédit photo : Espaces Atypiques

En vente depuis le début du mois de juillet 2025, cette maison - idéale pour un jeune couple ou une personne seule - est proposée au prix de 698 000 euros, soit 12 690 euros environ le m². À titre de comparaison, les biens dans ce quartier (des appartements pour la plupart) sont généralement vendus entre 15 000 et 16 000 euros du m².

Les futurs acquéreurs devront néanmoins prévoir une enveloppe travaux d'au moins 40 000 euros pour rafraîchir la maison.

Un détail qui ne devrait pas refroidir de potentiels acheteurs tant cette maison s'avère charmante.

« Pour l'instant, nous avons une douzaine de demandes de visite, toutes motivées par l'acquisition d'une résidence principale. Il faut dire que, lorsqu'on y pénètre, l'effet 'waouh' est immédiat, c'est charmant », précise Benjamin Guillaume, l'agent immobilier qui s'occupe de la vente, dans les colonnes du Figaro.

Ce dernier estime par ailleurs que le prix s'avère très compétitif par rapport aux tarifs actuels.

Inutile donc de vous dire que la maison ne devrait pas rester longtemps sur le marché.

Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas et foncez.