Lidl met en vente son nouveau robot cuiseur dont le prix va vous étonner

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, l’enseigne Lidl commercialise son nouveau robot cuiseur. Proposé à petit prix, il s’agit d’une très bonne affaire à l’approche de Noël.

Lidl est une enseigne réputée pour ses nombreuses bonnes affaires. Il y a quelque temps, la marque a mis en vente un robot cuiseur connecté qui a fait sensation auprès des consommateurs. Cependant, l’appareil a disparu des rayons afin de corriger plusieurs erreurs sur le modèle.

Ce lundi 12 décembre, Lidl a finalement remis en vente le robot Monsieur Cuisine Smart, avec plusieurs améliorations. De la marque Silvercrest, le robot possède maintenant une interface et une balance intégrée réactives, ainsi qu’une poignée centrale ergonomique.

Les consommateurs pourront également modifier les portions de leur préparation et utiliser jusqu’à 1 kg de farine, ce qui était impossible sur l’ancien modèle. Grâce à l’application de recettes intégrée à la machine, il sera également possible de créer des listes de courses et de planifier ses repas.

Un robot cuiseur à prix réduit

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces améliorations sur le produit ne le rendent pas plus cher pour autant. Initialement, le robot cuiseur est vendu au prix de 429 euros. Cependant, Lidl applique une réduction de 70 euros pour les clients qui possèdent la carte de fidélité du magasin. Ainsi, le prix de l’appareil est désormais de 359 euros. Une très bonne affaire et une bonne nouvelle pour notre portefeuille !

Le robot cuiseur connecté est disponible dans tous les supermarchés Lidl de France mais attention : il ne peut ni être acheté en ligne, ni être réservé ou précommandé. N’attendez pas avant de vous rendre en magasin pour vous le procurer. À l’approche des fêtes de fin d’année, il sera sans aucun doute votre compagnon idéal pour concocter de bons petits plats.