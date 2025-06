Lidl vend un accessoire nautique que vous allez emporter partout ce été, à un prix ridiculement bas

L’été arrive et vous rêvez de pratiquer un sport nautique ? Pour vous satisfaire, Lidl met en vente un accessoire indispensable pour l’été.

Les températures grimpent en flèche et il est temps de profiter des beaux jours. En été, vous faites peut-être partie des personnes qui aiment aller au bord de l’eau pour bronzer, se baigner ou pratiquer un sport nautique. Si c’est le cas, Lidl met en vente un kayak gonflable à petit prix, qui vous permettra de naviguer sur l’eau en toute tranquillité.

Il s’agit d’un kayak gonflable Crivit qui peut s’utiliser “pour les trajets dans les eaux côtières protégées, les petites baies, sur les petits lacs, les rivières étroites et les canaux”, comme l’indique le site Lidl. Le kayak mesure 325 centimètres de long et peut supporter jusqu’à 160 kilos.

Crédit photo : Lidl

Un kayak pratique et confortable

Grâce à ses nervures longitudinales, ce kayak offre une stabilité optimale dans l’eau qui permet d’éviter de tomber à la renverse. Il possède également deux sièges amovibles, un repose-pieds, un pare-éclaboussures ainsi que des pagaies en aluminium réglables et convertibles. Tout équipé, le kayak est résistant à l’eau salé, au froid et aux éclaboussures.

Crédit photo : Lidl

Pour plus de praticité, le kayak peut être transporté dans un sac de rangement. En plus de cela, un kit de réparation contenant deux cordelettes, trois pagaies et un coussin triangulaire est inclus dans l’offre. Les clients qui ont acheté cet objet indispensable pour l’été saluent sa fonctionnalité, son bon rapport qualité/prix et sa facilité de transport. En ce moment, ce kayak gonflable est vendu à seulement 49,99 euros au lieu de 69,99 euros sur le site de Lidl.

Si vous souhaitez vous équiper pour l'été, vous pouvez donc profiter de cette offre à ne pas manquer, mais aussi vous laissez tenter cet objet à emmener partout en vacances ainsi que cet accessoire d'été indispensable.