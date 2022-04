Lidl annonce le lancement d'un smartphone au prix imbattable de... 70 euros !

Beaucoup en rêvaient, Lidl l’a fait ! En effet, la célèbre enseigne discount vient de lancer la mise en vente d’un smartphone pour seulement 70 euros. Oui, oui, vous avez bien lu.

Crédit : Lidl

À l’heure où vous lisez ces lignes, le téléphone est disponible dans les magasins espagnols de l’entreprise, mais rien n’exclut qu’il puisse arriver en France dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Il s’agit d’un smartphone de la marque allemande Gigaset, elle-même détenue par le géant Siemens, et dont le modèle est le GS110. Sans surprise, de l’autre côté des Pyrénées, l’offre a été victime de son succès et le téléphone bon marché est déjà épuisé.

Évidemment, pour ce tarif, il ne faut pas s’attendre à avoir la même puissance et des capacités identiques aux leaders du marché comme Apple ou Samsung, mais l’essentiel n’est pas là. Et pour cause, ce téléphone portable Android peut permettre à chacun d’entre nous, y compris celles et ceux qui ont les plus petits budgets, de s’offrir la possibilité de rester connecté avec le monde.

Un smartphone aux capacités limitées mais correctes

D’un point de vue technique, le Gigaset GS110 abrite 1 Go de RAM, 16 Go de stockage interne et un processeur ARM SpreadtrumSC9863A Octa-Core. De plus, le téléphone à bas coût dispose de la reconnaissance faciale, de l’interface Android 9.0 Pie ainsi que d’une batterie est de 3000 mAh. Enfin, son écran IPS LCD en définition HD est de 6,1 pouces, sa caméra avant compte 5 mégapixels et sa version arrière possède une qualité de 8 mégapixels.

En d’autres termes, pour son prix record, le smartphone est une bonne alternative !