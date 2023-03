Un ouvrier gagne 500 000 euros à un jeu de grattage, sa réaction interloque le propriétaire du bar-tabac

Le 4 mars dernier, un ouvrier originaire de Liévin (Pas-de-Calais) a remporté la somme de 500 000 euros grâce à un jeu à gratter.

La journée du samedi 4 mars a réservé une belle surprise à un ouvrier liévinois : ce dernier a gagné 500 000 euros après avoir acheté un jeu à gratter, rapportent nos confrères de la Voix du Nord.

Il remporte 500 000 euros après avoir misé cinq euros

Comme le précise le média, le jackpot a été remporté dans un bar-tabac de la ville, «Le Pot a Tabac». Ce jour-là, un habitué de l’établissement a jeté son dévolu sur le carré or, un nouveau jeu de grattage vendu au prix de cinq euros.

Crédit Photo : La Française des Jeux

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur a fait le bon choix puisqu’il a raflé le gain maximal, soit 500 000 euros.

«J’ai dû vérifier deux fois qu’il avait bien gagné cette somme. Quand je lui ai annoncé, il n’a pas eu de réaction. Il m’a dit "OK, on verra ça" et il est retourné boire son coup», a confié Dylan, le patron du bar-tabac, au quotidien régional. Selon ses dires, Il s’agit du plus gros gain du Pot à Tabac depuis six ans.

Depuis cette journée, le «Pot a Tabac» connaît un regain d’affluence. En effet, de nombreux clients, «que l’on ne voit pas d’habitude» espèrent avoir la même chance que l’ouvrier.

Toujours selon La Voix du Nord, l’heureux gagnant va avoir un rendez-vous à la Française des jeux pour fixer les modalités d’usage. À noter que ce dernier a prévu de garder ses habitudes. Preuve à l’appui : il a rejoué le lendemain !