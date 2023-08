Menu pour un pique-nique presque parfait 

Découvrez quelques conseils bien avisés pour un pique-nique parfait.

Les journées ensoleillées et les températures plus ou moins clémentes appellent à pique-niquer en plein air. Dans un parc, à la plage ou au sommet d'une colline, un pique-nique bien préparé peut transformer une simple sortie en une expérience mémorable. Voici quelques tips pour concocter un menu aux petits oignons pour le pique-nique presque parfait.

Des sandwichs gourmands

Qui dit pique-nique, dit sandwichs ! Ils sont les stars incontestées des repas en extérieur. Et pour cause, ils sont faciles à transporter et rapides à préparer. Pour autant, ça ne signifie pas qu’ils en sont moins savoureux. Avec un peu d’imagination, ils peuvent se décliner à l’infini.

Pour l’enveloppe, on peut opter pour de la baguette, des wraps, du pain complet, du pain au levain, aux céréales, du batbout ou des naans.

Pour la garniture, il y a deux écoles. Les puristes qui ne jurent que par le jambon (ou tranches de dinde), beurre, gruyère et les audacieux qui s’aventurent vers le poulet grillé, les légumes et condiments frais. Dans les deux cas, le sandwich sera le parfait allié de vos sorties estivales.

Une boîte à repas pour des salades colorées

Envie de légèreté ? Besoin de fraîcheur ? Les salades sont idéales pour ça ! Mais attention, elles ne se transportent pas aussi facilement qu’un sandwich. Pour éviter les dégâts, elles nécessitent un contenant a minima hermétique, idéalement isotherme. En pique-nique, la lunch box en inox est particulièrement appropriée, notamment en cas de fortes chaleurs.

Une fois équipés, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et préparer une salade de pâtes aux légumes croquants, une salade de quinoa aux herbes fraîches et aux olives, une salade de thon et de pommes de terre ou encore un trio de pastèque, melon et concombre.

Des légumes, les trempettes et les fruits

Les bâtonnets de légumes croustillants, tels que les carottes, les concombres et les poivrons, apportent une texture croquante et une richesse en fibres. Les “trempettes”, comme le houmous onctueux à base de pois chiches ou le tzatziki crémeux à base de yogourt, ajoutent une explosion de saveurs. Cette fusion de légumes frais et de trempettes gourmandes ajoute de la couleur, de la santé et de la variété à votre pique-nique.

Cela crée une expérience culinaire équilibrée et agréable en plein air. Aucun pique-nique n'étant complet sans une sélection de fruits frais, optez pour des fruits faciles à manger comme des fraises, des raisins, des tranches de melon ou des morceaux d'ananas. Ils devront également être soigneusement conditionnés dans un contenant isotherme pour éviter qu'ils ne s'écrasent et tournent avec l’augmentation de la température.

Des muffins et collations maison

Les muffins, qu'ils soient aux pépites de chocolat, aux fruits ou aux noix, sont des friandises moelleuses et polyvalentes qui plaisent à tous les palais. Les barres de granolas maison offrent une dose d'énergie grâce à leurs ingrédients nutritifs comme les flocons d'avoine, les fruits secs et les noix.

Les biscuits aux flocons d'avoine, quant à eux, associent la douceur des pépites de chocolat à la richesse des flocons d'avoine pour une collation à la fois réconfortante et équilibrée. Pour un pique-nique parfait, autorisez-vous quelques petites douceurs.

Une gourde pour des boissons rafraîchissantes

Pour des boissons toujours fraîches sous le soleil, vous devrez vous munir d’un thermos, d’une gourde alu ou d’une bouteille isotherme. Vous pourrez la remplir d’eau plate ou aromatisée. Certains contenants disposent même de bouchons à infuseur pour fruits et agrumes.

Vous pouvez également remplir votre bouteille d’une limonade maison, avec son équilibre entre acidité et douceur, elle est une option rafraîchissante pour petits et grands.

Si vous recherchez une saveur plus sophistiquée, le thé glacé infusé aux herbes ou aux fruits est une alternative parfaite.