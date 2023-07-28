Voici une salade de pommes de terre au thon pas chère, facile à réaliser et délicieuse

Par Célia Papaïx ·

Salade pas chère aux pommes de terre et au thon

Fondez pour cette entrée simple mais gourmande : la salade de pommes de terre au thon. Une recette économique pour un dîner réussi !

Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, une salade composée est toujours une bonne idée ! Et pas besoin de se ruiner pour se régaler. Aujourd'hui, on vous conseille de réaliser cette recette aux pommes de terre et au thon pour vous revigorer. C'est super simple et rapide à préparer et c'est un délice ! N'hésitez pas à réaliser votre moutarde à l'ancienne maison pour encore plus de gourmandise. Si vous voulez apporter de la fraîcheur dans vos assiettes, ajoutez quelques rondelles d'oignons ou des herbes aromatiques de votre choix.

Recette Salade pas chère aux pommes de terre et au thon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 pommes de terre
  • 1 c. à café de moutarde
  • 1 c. à café de vinaigre
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre
  • 1 boîte de thon
  • quelques brins de persil
  • 1/2 jus de citron

Préparation

1
Éplucher les pommes de terre et laisser cuire 25 minutes (départ eau froide) à partir de l'ébullition.
2
Rincer à l'eau froide et les détailler en cubes.
3
Dans un saladier, mélanger la moutarde, le vinaigre, l'huile d'olive, le sel, le poivre et le thon égoutté et émietté.
4
Ajouter les pommes de terre, le persil ciselé et arroser de jus de citron.
5
Mélanger et servir bien frais.
SaladePas chèresFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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