La chanteuse Lio en deuil : son fils, Diego, est mort tragiquement

Ce 4 mars 2025 a été marqué par une tragique nouvelle : la chanteuse Lio a perdu l’un de ses six enfants, son fils cadet, Diego, âgé de 21 ans. Explications.

Les mots manquent face au drame que vit la chanteuse Lio. Ce 4 mars 2025, le média Paris Match a annoncé la mort tragique de Diego, fils cadet de la chanteuse française. Âgé de 21 ans, le jeune homme était le dernier de la fratrie composée de six enfants. D’après les informations, il se serait suicidé dans de tragiques circonstances. Ce dimanche 2 mars, le garçon aurait pris la carte bleue de sa mère, serait parti avec sa propre voiture et aurait fait un stop dans une station essence. Il aurait ensuite rempli un jerrycan d’essence.



Crédit : IStock

Selon le média, le jeune homme se serait garé à proximité de l’Aéroport Charles de Gaulle avant de s’asperger d’essence, seul, dans sa voiture et de s’immoler par le feu. C’est sa mère, Lio, qui aurait signalé sa disparition. Pour l’instant, une enquête est en cours afin de comprendre les circonstances exactes de la mort du garçon.

Comme le rapporte Purepeople, la chanteuse Lio est mère de six enfants, nés de quatre pères différents. Diego était le fruit d’une relation entre la star et son ami d’enfance. Elle n’avait d’ailleurs jamais voulu révéler son identité. Dans une interview exclusive donnée sur France Inter en mai 2022, dans l'émission "Hors-Piste", Lio s’était confiée sans filtre sur sa vie de famille, parfois compliquée à gérer, en tant que maman solo :

Crédit : IStock

Plus tôt dans une interview pour Gala, livrée en 2014, la chanteuse avait confié assumer totalement sa vie de famille et ses relations amoureuses passées :

“J'ai le droit de tomber amoureuse, de faire des enfants avec qui je veux, de me séparer vingt fois, de vivre plusieurs amours, de vivre plusieurs vies, d’être plusieurs femmes, avait-elle assuré. Et j’ai tellement porté ça en avant que mes enfants, derrière, je ne les ai pas regardés. Et leur souffrance m’a forcée à les regarder. Parce qu’ils m’ont dit qu’ils n’allaient pas bien (…) Quand j’y ai été confrontée en tant que mère seule, sans la présence des papas, j’ai regardé cette souffrance et je me suis dit que je devais y apporter une réponse.”