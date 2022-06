La vidéo spectaculaire d'un pont suspendu s'effondrant en pleine inauguration au Mexique

La vidéo de l’effondrement d’un pont pour piéton au Mexique a fait le tour du monde.

Les images sont impressionnantes !

Un pont suspendu s’est effondré le jour de son inauguration dans la ville de Cuernavaca, au centre du Mexique.

Fort heureusement, l’accident n’a pas fait de mort mais une vingtaine de personnes ont tout de même été blessées, selon les médias locaux.

Presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, su esposa, cuatro regidores y la síndico municipal heridos, al desplomarse el puente del Paseo Ribereño durante un evento de reinauguración. Video: Especial pic.twitter.com/dcIXhbZYz8 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 7, 2022

Parmi les victimes figure notamment José Luis Urióstegui, le maire de cette commune de 365 000 habitants située à 80 km environ de Mexico. La femme de ce dernier a également été blessée lors de cette cérémonie d'inauguration, organisée pour la réouverture de ce pont.

La vidéo de l’effondrement montre à quel point le choc a été soudain et brutal alors que de nombreuses personnes empruntaient le passage.

Palais des Cortés à Cuernavaca (Mexique). Crédit photo : Wikimedia Commons

Si la passerelle n’était pas si haute, les victimes ont quand même subi une grosse chute et se sont retrouvées 2 mètres plus bas dans un petit cours d’eau que le pont était censé enjamber.

Selon un responsable local interrogé par une chaîne de télévision mexicaine, « il y a au moins 25 blessés » et deux de ces derniers « ont été hospitalisées pour des blessures graves ».

On ignore encore les causes de cet accident mais on n'aimerait pas être à la place de l'architecte du pont ou des personnes qui l'ont construit.