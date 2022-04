Mexique : cet Airbnb extraordinaire situé en pleine jungle possède son propre cénote

Si vous avez envie de voyager, cet Airbnb situé au Mexique va vous donner envie : situé au coeur de la jungle, il possède son propre cénote privé, dans lequel il est possible de se baigner.

Voici un petit coin de paradis au Mexique, idéal pour passer de bonnes vacances. D’après une annonce postée sur le site de locations Airbnb, des propriétaires louent leurs villas mexicaines dans lesquelles se trouve un cénote privé. Les cénotes sont des puits naturels qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de profondeur et qui sont créés par l’effondrement du calcaire des rivières souterraines.

À voir aussi

Crédit photo : Lilia Rios

Selon les propriétaires des logements, cet endroit est parfait pour « se déconnecter du monde tout en séjournant dans la jungle avec des équipements de confort et de luxe ».

Un cénote privé dans un Airbnb

Avec son cénote, ce logement est loin d’être comme les autres. Ce puits naturel profond permet de se baigner dans une eau pure en plein coeur de la jungle tropicale du Mexique.

« Notre logement est entouré par la jungle maya. Nous sommes exposés à la nature dans toute sa splendeur, à la flore et à la faune qui y vivent. C’est pourquoi nos clients décident de réserver avec nous, ils cherchent toujours à vivre l’expérience magique de séjourner dans la jungle maya avec tout ce que cela implique », ont affirmé les propriétaires sur leur annonce Airbnb.

Crédit : Laceylyrla

Crédit : Laceylyrla

Crédit photo : Lilia Rios

À chaque saison, le climat, la flore et la faune évoluent. Ainsi, il est possible de profiter d’une expérience unique à chaque période de l’année et de redécouvrir cette région au fil des saisons. En plein coeur de la nature, ce logement permet également d’apercevoir des animaux sauvages, qui viendront embellir votre séjour.

Crédit photo : Lilia Rios

Crédit : Lilia Rios

Crédit : Lilia Rios

Cet Airbnb comporte six villas qui contiennent chacune des espaces communs exclusifs : le cénote, une piscine, un bain à remous et un bar. Il est également possible de réserver des massages en chambre.