D'une profondeur de 420 mètres, ce “trou bleu” est le plus profond du monde et recèle des secrets passionnants !

Découvert au large du Mexique, dans la baie de Chetumal, il y a quelques années, le “trou bleu” baptisé Taam Ja’ est finalement plus profond qu’on ne le pensait. Il s’agirait même de la cavité sous-marine la plus profonde au monde.

Les océans nous cachent encore bien des secrets et nous ne sommes jamais à l’abri d’une découverte incroyable sous la surface de l’eau. C’est le privilège qu’a eu Jesus Artemio Poot Villa, un pêcheur mexicain qui a découvert l’existence d’un “trou bleu” immense dans la baie de Chetumal. C'est en 2023 que les scientifiques ont révélé cette découverte au grand jour.

Le pêcheur avait alors alerté les autorités et les scientifiques qui se sont penchés sur l’étude de ce trou bleu mystérieusement formé. Au moment de leurs premières recherches, les scientifiques avaient alors estimé que le “trou bleu”, baptisé Taam Ja’ (qui signifie “eaux profondes” dans la langue maya), avait une profondeur de 274 mètres, soit quasiment l’équivalent de la Tour Eiffel. Cette mesure faisait de Taam Ja’ la deuxième cavité sous-marine la plus profonde au monde, derrière les 300 mètres de profondeur du Sansha Yongle, situé au large de la Chine.

Seulement voilà, un centre de recherche scientifique mexicain, Ecosur, a poursuivi ses recherches et a déclaré qu’ils n’avaient toujours pas atteint le fond de cette cavité. Jusqu’à présent, ils ont réussi à mesurer la profondeur jusqu’à… 420 mètres minimum, comme ils l’ont déclaré dans un communiqué de presse le 29 avril dernier.

Un système de grottes et de tunnels dans le “trou bleu” ?

Vous l’aurez compris, le Taam Ja’ est officiellement le nouveau “trou bleu” le plus profond du monde, et de très loin. D’autant plus qu’il pourrait être encore bien plus profond que ça ! Une plongée en abysse loin d’être terminée puisque les scientifiques, qui ont publié une étude dans la revue Frontiers, révèlent un fait bien plus surprenant : “Les caractéristiques de l’eau située dans les profondeurs du trou” ressemblent étrangement à celle retrouvée dans… la mer des Caraïbes entre 0 et 150 mètres de profondeur.”

Capture d'écran YouTube

Un élément qui laisse penser que des connexions souterraines peuvent exister au sein du “trou bleu” relayant alors la baie de Chetumal et la mer des Caraïbes. Désormais, Ecosur va pousser ses recherches pour en avoir le coeur net, en utilisant une technologie de navigation sous-marine pour déchiffrer la profondeur maximale du Taam Ja’ et découvrir un potentiel système interconnecté de grottes et de tunnels.