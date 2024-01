Lieutenant de l'armée de l'air américaine, Madison Marsh est devenue Miss America 2024

La cérémonie pour décerner le titre de Miss America 2024 s’est tenue ce dimanche 14 janvier. C’est finalement Madison Marsh, une jeune femme de 22 ans, qui a remporté la couronne et a conquis le public grâce à sa beauté... et sa profession.

Ce dimanche 14 janvier s’est tenue l’élection de Miss America 2024. Pour l’occasion, 51 candidates venues des différents États américains se sont présentées sur le podium. Après plusieurs heures de compétition, c’est finalement Madison Marsh, une jeune femme âgée de 22 ans, qui a remporté la couronne. Elle a été sacrée face à Ellie Breaux, Miss Texas, et succède à Grace Stanke, Miss America 2023.

En plus d’avoir été élue la plus belle femme du pays en participant à ce concours, Madison Marsh a une autre particularité : sa profession. En effet, cette jeune femme est second lieutenant dans l’armée de l’air américaine. Elle effectue actuellement son service militaire dans l'État du Colorado.

Crédit photo : @missmadisonmarsh

Miss America 2024 est militaire

Madison Marsh est donc devenue la première femme à remporter ce concours de beauté tout en étant en service actif au sein des forces armées. Tout a commencé lorsqu’elle a intégré l'École de l’Armée de l’air américaine dans le Colorado, où elle a suivi une licence d’astrophysique. C’est au sein de cette même école qu’elle a participé à son premier concours de beauté et qu’elle a remporté l’élection de Miss Academy 2023, un concours réservé aux femmes servant au sein de l'École de l’Armée de l’air. Un premier titre qui lui a permis de postuler pour l’élection de Miss Colorado 2023, qu’elle a remportée.

Crédit photo : @missmadisonmarsh

Lors de la cérémonie qui s’est déroulée ce dimanche soir, Madison Marsh s’est distinguée par son éloquence et ses réponses aux questions qui lui ont été imposées.

“Actuellement, je suis le second lieutenant Marsh. Être diplomée de l'École de l’Armée de l’air m’a permis d’acquérir des compétences pour diriger avec passion et pour apprendre. En tant que présidente de la fondation Whitney Marsh, j’ai pu développer ces mêmes compétences pour inspirer et sensibiliser les gens au cancer du pancréas. C’est exactement ce que je continuerai de faire en tant que second lieutenant Marsh et en tant que Miss America”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : @missmadisonmarsh

Comme elle l’a mentionné dans son discours, Madison Marsh est également à la tête de la fondation Whitney Marsh, qu’elle a créé en 2019 en hommage à sa mère décédée d’un cancer du pancréas. Depuis, elle œuvre dans cette fondation dans le but de lever des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer. Une miss inspirante, qui fait la fierté des États-Unis.