«Trop jolie pour exercer son travail», cette femme attire l'attention et se fait aborder tous les jours

Alors oui, «la beauté est dans l’oeil de celui qui regarde». De son côté, Jodie Leigh attire tous les regards sur son lieu de travail. Son métier ? Conductrice de bus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son physique ne laisse personne indifférent.

Jodie Leigh est une conductrice de bus basée dans l’Essex, un comté situé au nord-est de Londres (Angleterre). Celle qui exerce un métier peu commun pour une femme se fait sans cesse aborder par les passagers. La raison ? Sa beauté qui attire tous les regards.

Crédit Photo : Jodie Leigh / Cater

Dans une interview accordée au Daily Mail, la jeune femme explique avoir travaillé comme aide-soignante avant de devenir conductrice de bus : «Lorsque j’ai quitté mon emploi d’aide-soignante, j’ai compris que j’avais toujours été intriguée par la conduite de bus. À chaque fois que je prenais le bus, je m’asseyais toujours à l’avant, près du chauffeur».

Afin d’obtenir son diplôme, cette dernière a passé plusieurs concours d’entrée. Une fois cette étape terminée, Jodie Leigh a suivi des cours de conduite spécialisés. Aujourd’hui, la Britannique est une employée comblée et heureuse de se rendre au travail.

Trop jolie pour conduire des bus

Toutefois, elle ne s’attendait pas à recevoir un grand nombre de commentaires sur son physique. Selon ses dires, certains passagers appartenant à la gent masculine n’hésitent pas à l’aborder pour lui faire des compliments tels que «Vous êtes vraiment ravissante» ou «Je n’ai jamais vu une si belle femme conduire un bus». Elle reçoit aussi des commentaires positifs sur ses ongles, son maquillage ou encore ses cheveux de la part des femmes.

Comme le précise le site d’information, Jodie Leigh partage les coulisses de son métier sur Instagram, et son quotidien intéresse plus de 50 000 abonnés. On y apprend notamment que la jeune femme a peu de collègues féminins de son âge.

«Je me suis fait quelques amis au dépôt, mais la plupart du temps je dépose juste ma carte et part tout de suite après ma tournée». À travers ses publications, elle souhaite balayer les préjugés concernant sa profession.

