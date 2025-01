Mort de Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation, à l'âge de 87 ans

Ancien ministre de l’Éducation dans le gouvernement de Lionel Jospin, Claude Allègre s’est éteint à l’âge de 87 ans ce samedi 4 janvier à Paris.

C’est son fils qui a annoncé la triste nouvelle en fin de journée auprès de l’AFP. Claude Allègre est mort ce samedi 4 janvier à Paris à l’âge de 87 ans. Géochimiste de formation, il est né le 31 mars 1937 d’un père professeur et d’une mère institutrice.

En tant que scientifique, il a été récompensé de plusieurs prix prestigieux pour ses travaux comme le prix Crafoord en 1986 et la médaille d’or du CNRS en 1994. Membre de l’Académie des sciences, il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique.

Crédit photo : AFP

Il se fait connaître du grand public en devenant un homme politique, en tant que ministre de l’Éducation nationale de la Recherche et de la Technologie au sein du gouvernement de Lionel Jospin de 1997 à 2000. Son mandat tumultueux avait été marqué par une phrase prononcée en off, évoquant sa volonté de “dégraisser le mammouth” de l’Éducation nationale.

Des prises de positions controversées sur le climat

Membre du Parti socialiste à partir de 1973, il s’était rallié à Nicolas Sarkozy en 2007. Claude Allègre était également connu pour ses prises de positions controversées sur le changement climatique, notamment avec son livre “L’Imposture climatique” dans lequel il remettait en question l’impact de l’Homme sur le réchauffement climatique. Il était alors devenu l’une des figures du climato-scepticisme en France.

Crédit photo : AFP

Plus de 600 climatologues avaient alors protesté auprès de leur ministre de tutelle pour dénoncer les “dénigrements” et les “accusations mensongères” proférées par un scientifique non spécialiste du climat.

En 2013, Claude Allègre avait subi une importante attaque cardiaque et souffrait, depuis, de problèmes de santé. Son état s’était dégradé depuis le mois de septembre dernier.