O. J. Simpson, ex-star du foot US devenu l'acquité le plus célèbre au monde lors du « procès du siècle », est mort à 76 ans

L'ex-star de la NFL, acquittée du meurtre de sa deuxième femme dans les années 90, est décédée.

L'ancien footballeur américain O.J. Simpson, qui avait notamment été acquitté du meurtre de son ex-femme et d'un ami de cette dernière, lors d'un procès retentissant en 1995, est décédé à l'âge de 76 ans, ce jeudi 11 avril à Las Vegas.

Sa famille a annoncé son décès sur le réseau social X, en précisant qu'il avait succombé à un cancer, dont il souffrait depuis quelques années.

O. J. Simpson est mort à l'âge de 76 ans

Né le 9 juillet 1947 à San Francisco (Californie), Orenthal James Simpson avait d'abord réussi une brillante carrière dans le football américain, avant de poursuive au cinéma et d'être rattrapé par ses démêlés judiciaires.

Ayant grandi dans un quartier pauvre gangrené par les gangs, il se révèle comme un joueur phénomène au lycée. Courtisé par les plus grandes facs du pays, il décroche en 1968 le prestigieux trophée Heisman (qui récompense le meilleur footballeur universitaire), alors qu'il joue dans l'équipe NCAA des Trojans de l'Université de Californie du Sud.

Évoluant au poste de Running back, ce beau bébé de 1m85 pour 96 kg est naturellement choisi en tant que n°1 de la draft NFL (la ligue professionnelle nord-américaine de football) par les Bills de Buffalo, en 1969.

Confirmant tous les espoirs placés en lui, O.J. Simpson explose au plus haut niveau et devient alors une star du football américain outre-Atlantique. Élu meilleur joueur de la NFL en 1973, année où il passe la barre mythique des 2 000 yards à la course en une saison, il est sélectionné à 5 reprises au Pro Bowl (l'équivalent pour le foot US du All star game de la NBA) entre 1972 et 1976. Seule ombre au tableau, il ne gagnera jamais le Superbowl au cours de sa carrière, qu'il achève dans sa ville natale, aux 49ers de San Francisco, en 1978 et 1979.

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, il est intronisé au Temple de la renommée du football américain ( le Pro Football Hall of Fame) en 1985.

Reconverti comme consultant sportif à la télévision par la suite, il s'essaye également comme acteur au cinéma, apparaissant notamment dans « La Tour infernale », « Capricorn One », ou encore la trilogie des films comiques « Y a-t-il un flic ». À l'époque, son charisme à l'écran fait mouche et contribue à le rendre encore plus populaire qu'il ne l'était du temps de sa splendeur sportive.

Mais sa vie bascule le 12 juin 1994 lorsque son ex-femme Nicole Brown - dont il est séparé depuis 2 ans - est retrouvée morte chez elle à Los Angeles, victime d'un meurtre. Ronald Goldman, un ami à elle, est également retrouvé assassiné à ses côtés. Rapidement suspecté, O.J. Simpson affirme d'abord vouloir se rendre puis prend finalement la fuite le 17 juin avant d'être arrêté à l'issue d'une folle course-poursuite avec la police digne d'un film hollywoodien et retransmise en direct à la télévision.

Son arrestation donnera lieu au très controversé « procès du siècle » au pénal, au terme duquel il sera acquitté en 1995 à la surprise générale grâce notamment aux ténors du barreau Francis Lee Bailey et Robert Kardashian (père de) qui le défendent. Il est finalement reconnu coupable du meurtre de Nicole Brown et Ronald Goldman le 4 février 1997 lors d'un nouveau procès, cette fois au civil, et condamné à verser 33 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes. Il ne versera jamais cette somme.

Le procès d' O.J. Simpson constitue l'une des plus importantes affaires judiciaires du XXe siècle qui a profondément marqué et divisé la société américaine.

L'ex-footballeur connaîtra par la suite d'autres déboires avec la justice notamment en 2009, où il sera condamné à 33 ans de prison suite à un vol à main armée perpétré un an plus tôt. Il passera 9 ans en prison avant d'être libéré pour bonne conduite en 2017.

Père de 5 enfants nés de deux unions différentes, O.J. Simpson avait réussi à obtenir la levée des mesures de sa liberté conditionnelle en 2021.

Il est donc mort libre.