Pendant 25 ans, il se prend en selfie chaque jour et son évolution physique choque les internautes

Un youtubeur américain s'est photographié au quotidien pendant un quart de siècle et le résultat est incroyable.

On ne se voit pas prendre de l'âge et l'effet du temps sur notre physique se vérifie surtout lorsque l'on regarde de vieilles photos.

Et très souvent, les clichés les plus anciens nous donnent un sacré coup de vieux, car on y voit ces petits changements que l'on ne perçoit pas au jour le jour. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce clip d'un certain JK Keller, qui de 1998 à 2023, s'est pris en selfie tous les jours, avec un visage sans expression, afin de constater son évolution physique.

Il en a tiré un impressionnant « timelapse » de 25 ans, qui a fait son effet sur la toile.

Crédit photo : JK Keller / capture d'écran / You Tube

Pendant 25 ans, il se prend en photo chaque jour pour voir son évolution

Ce youtubeur américain a commencé ce projet en octobre 1998, alors qu'il n'était âgé que de 22 ans et l'a bouclé l'année de ses 47 printemps. Sa vidéo, sur laquelle on peut voir à quel point son visage a pu évoluer au fil des années, a été visionnée plus de 2 000 000 de fois.

Le succès de cette vidéo s'explique sans doute par l'effet miroir qu'elle nous renvoie, car on y voit le protagoniste changer physiquement, mais aussi arborer des styles vestimentaires et capillaires différents. Autant de tranches de vie dans lesquelles chacun d'entre nous peut finalement se retrouver.

La vidéo a d'ailleurs suscité bon nombre de commentaires de la part d'internautes, autant bluffés que choqués par la transformation physique du youtubeur. Beaucoup ont également souligné le fait que JK Keller avait certes changé, mais finalement très peu vieilli.

Il faut bien reconnaître que l'intéressé semble plutôt bien conservé pour son âge.