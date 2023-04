À Pantin, les personnes âgées peuvent voyager dans les voitures d'une auto-école gratuitement

À Pantin, les personnes âgées peuvent se déplacer grâce à une auto-école, qui propose d’emmener gratuitement les personnes dans le besoin pendant les leçons de conduite. Une initiative solidaire, économique et respectueuse de l’environnement.

Crédit photo : iStock

Apprendre à conduire tout en rendant service aux personnes dans le besoin : c’est l’idée qu’a eu Manaf Acimi, le gérant de l’auto-école CER Milani à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Depuis plus de 15 ans, Manaf Acimi est moniteur d’auto-école et il a toujours regretté de voir des places libres à l’arrière des voitures pendant les leçons de conduite, alors que quelqu’un pourrait bénéficier du trajet.

“Cela fait des années que cela me trotte dans la tête. Je me suis toujours dit que c’était dommage d’avoir des places vides alors qu’il y a tellement de gens qui galèrent dans les transports. Je me suis rendu compte que la mobilité devenait de plus en plus compliquée à cause des problèmes de sécurité dans les transports ou encore de l’augmentation du Pass Navigo. Je vous cache pas que quand je passe près d’un arrêt de bus et que je vois des gens qui patientent, j’ai parfois envie de leur proposer mes services”, a confié Manaf Acimi.

Conduire les personnes âgées dans les voitures d’auto-école

En février 2023, Manaf Acimi a donc décidé d’aider des personnes dans le besoin à se déplacer, en les faisant monter dans les voitures de l’auto-école pendant les cours de conduite. Pour cela, il s’est rapproché de l’association Les Petits Frères des Pauvres, qui vient en aide aux personnes âgées en situation de précarité. Dès qu’il a proposé ses services, l’association a immédiatement accepté.

Ainsi, les personnes membres de l’association peuvent monter dans les voitures de l’auto-école comme si elles prenaient le taxi. Au volant, les élèves qui apprennent à conduire les emmènent où elles veulent : à un rendez-vous chez le médecin, au centre commercial, chez leurs proches…

Crédit photo : iStock

Depuis la mise en place de cette idée, une dizaine de personnes âgées sont déjà montées à bord d’une voiture de l’auto-école. La plupart du temps, ce sont des seniors qui n’ont pas les moyens de se déplacer ou qui ont peur de prendre les transports en commun, comme une jeune retraitée qui ne conduit plus.

“Le métro est situé en bas de chez elle et elle le prenait quotidiennement mais un jour, elle est tombée dans les escaliers et s’est cassé le poignet. Puis quelques jours plus tard, elle s’est fait voler ses papiers, donc elle n’ose plus le prendre”, a expliqué Manaf Acimi.

Créer un lien intergénérationnel

Dès qu’une personne est intéressée, les bénévoles de l’association préviennent Manaf Acimi. Comme le local est situé à seulement 200 mètres de l’auto-école, le contact se fait facilement et les personnes âgées attendent directement devant l’association.

“Ils me demandent si je peux emmener telle ou telle personne chez le médecin ou bien au centre commercial, pour qu’elle puisse faire ses courses. J’accepte ou non en fonction de mon planning. Tout ce que je veux, c’est rendre service. Dans quelques années, je serai peut-être à leur place et j’aurai besoin d’aide moi aussi”, a expliqué Manaf Acimi.

Crédit photo : iStock

Dans son idée, Manaf Acimi est clair : il ne veut pas voler les clients des taxis mais aider les personnes en difficulté. L’objectif de son initiative est d'apporter son aide aux personnes dans le besoin, de réduire son impact écologique et de créer un lien intergénérationnel entre les jeunes et les seniors.

Les personnes âgées ont confiance quand elles montent dans la voiture de l’auto-école, notamment grâce à la présence du moniteur. Elles aiment partager cette expérience avec les jeunes et les complimentent souvent sur leur conduite. Ces derniers sont également ravis de se rendre utile et sont plus vigilants quand ils voient qu’ils ont quelqu’un à l’arrière.

“Ils ont tous accepté de jouer le jeu, a félicité Manaf Acimi. Tous les apprentis conducteurs étaient favorables à cette démarche, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun candidat aujourd’hui qui nous a dit qu’il ne voulait pas transporter quelqu’un. Ils sont ravis de pouvoir apprendre tout en rendant service et ils ont l’impression de passer un peu de temps avec leur grand-père ou leur grand-mère.”

Par la suite, Manaf Acimi espère que son initiative va durer dans le temps et qu’elle sera ensuite adoptée par toutes les auto-écoles de France.