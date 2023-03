Nancy : elle obtient son permis de conduire après neuf échecs et débourse 11 000 euros

Près de Nancy, une soixantenaire a fait preuve de persévérance puisqu’elle a obtenu son permis de conduire au bout de dix tentatives.

La dixième fois sera la bonne ! C’est sûrement la réflexion que s’est faite Léontine, 68 ans, au moment de passer son permis de conduire... pour la dixième fois. Si vous avez eu des difficultés à obtenir votre permis, le parcours de cette soixantenaire devrait vous faire relativiser.

Crédit photo : iStock

Léontine, qui vit à Vandoeuvre-les-Nancy, a donc passé l’examen du permis de conduire dix fois avant de l’obtenir. Après avoir essuyé neuf échecs, elle a enfin obtenu son précieux sésame.

“Je me suis présentée à l’examen dix fois et il m’a fallu aussi repasser le Code à trois reprises”, a-t-elle expliqué.

Elle obtient son permis de conduire au bout de 10 tentatives

En effet, le code de la route n’est plus valable au bout de cinq ans. D’origine malgache, Léontine a déjà eu des difficultés en passant l’examen théorique, à cause de problèmes de compréhension. En plus de cela, cette femme de ménage était souvent très fatiguée à cause de son travail. Mais Léontine a fait preuve de persévérance et si elle voulait autant conduire, c’était pour sa liberté mais aussi pour “aider un ami âgé qui ne peut plus se déplacer”, selon ses propos.

Crédit photo : iStock

Après huit ans passés à l’auto-école, avoir son permis est un vrai soulagement pour la soixantenaire. Au total, il a fallu 200 heures de conduire à Léontine avant de réussir. Une persévérance qui a un coût, puisqu’elle a dépensé 11 000 euros pour obtenir son permis. Aujourd’hui, elle peut enfin prendre le volant, soulagée.