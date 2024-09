Polémique dans cette ville française, le prix de l'uniforme s'élève à... 1 000 euros par élève

C’est un prix qui est au cœur d’une vive polémique : dans cette ville française, la municipalité aurait déboursé près de... 200 000 euros pour fournir des uniformes aux élèves.

La rentrée scolaire a lieu ce lundi 2 septembre et pour l’occasion, certains établissements ont décidé d’expérimenter de nouvelles choses, comme le port de l’uniforme. Cette "tenue unique" a pour but de créer un sentiment d’unité, de lutter contre les inégalités et les différences sociales, mais aussi de limiter le harcèlement ainsi que les moqueries.

Cependant, les uniformes ont un coût. C’est notamment le cas à Limoges, où la municipalité aurait déboursé près de 200 000 euros pour équiper ses 200 élèves ainsi qu’une dizaine d’enseignants, soit environ 1 000 euros par élève.

À Limoges, l'uniforme coûte "1 000 euros par élève"

Ce prix jugé excessif a déclenché une vive polémique dans la ville. Par la voix de l'un de ses élus, Thibault Vergeron, la gauche locale dénonce les choix pris par la municipalité.

"L’uniforme à Limoges, c’est 1 000 euros par élève ! Alors que les écoles de Limoges sont pauvres, le maire décide de mobiliser 200 000 euros d’argent public pour habiller une unique école de 200 élèves. Plutôt que d’allouer cette somme à une seule école, on aurait pu l’utiliser pour sortir les 59 autres écoles de la pauvreté" (Thibault Bergeron, directeur d’école et élu PS)

Thibault Bergeron réclame par ailleurs des mesures concrètes, notamment l’amélioration du fonctionnement des écoles pour les sorties scolaires, le paiement des transports des élèves en bus et l’achat de fournitures pour alléger le budget des familles. À ces propos, les élus de droite ont répondu en affirmant que la somme exacte dépensée était de 194 000 euros pour 200 élèves ainsi que les enseignants.

"Le trousseau distribué comprend 12 pièces et ce sont des habits de très haute qualité, made in France. Nous avons beaucoup de stock. Clairement, on ne donne pas 1 000 euros d’habits à chaque élève. On est parti sur un trousseau à 500 euros, cela reste raisonnable", (Mairie de Limoges)

La municipalité affirme également avoir déjà fait des efforts pour venir en aide aux écoles de la ville en débloquant un budget de 50 millions d’euros afin de rénover et de restructurer les établissements.

Pour rappel, à Limoges, l’uniforme devrait être expérimenté pendant deux ans.