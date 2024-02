“C'est trop bien” : ravis de leur nouvel uniforme, les enfants de cette école se croient dans Harry Potter

À Béziers, plus de 700 élèves ont fait leur rentrée en portant un uniforme obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation nationale. Une mesure largement approuvée par les élèves et leurs parents.

Il y a quelques mois, Gabriel Attal a annoncé qu’une expérimentation du port de l’uniforme allait être mise en place en France. 92 établissements scolaires du pays ont accepté de participer à l’expérience en faisant porter un uniforme aux élèves pendant plusieurs semaines. C’est le cas à Béziers, dans l’Hérault, où 732 élèves de quatre écoles élémentaires ont revêtu un uniforme obligatoire à la rentrée de ce lundi 26 février.

Tous les enfants devaient porter une jupe ou un pantalon noir, un polo gris et un blazer. Les filles avaient le choix de porter une jupe ou un pantalon et finalement, 80% d’entre elles ont choisi la jupe.

Crédit photo : Mairie de Béziers / Facebook

Le port de l’uniforme était une mesure attendue depuis longtemps par Robert Ménard, le maire de Béziers.

“Personne ne peut penser qu’on va régler tous les problèmes de l'Éducation Nationale avec un uniforme, a-t-il décrété. Simplement, on espère qu’on peut avancer sur un certain nombre de points. Ça ne va pas les supprimer, mais au moins gommer un certain nombre de différenciations sociales. Sanctuariser l’école de la République en en faisant un lieu où les différences sociales se voient moins, ce sera une bonne chose.”

“Le monde de Harry Potter”

Cette mesure a également été vue d'un bon œil du côté des élèves, pour une raison originale : plusieurs d’entre eux ont fait une référence à Harry Potter et ont eu l’impression d’entrer dans la peau des jeunes sorciers de la saga.

“Je trouve que c’est bien comme ça, on est tous pareils. On ne peut plus se moquer des vêtements qu’on porte. Avant, c’est déjà arrivé. On dirait qu’on est dans le monde de Harry Potter et ça, c’est trop bien !” s’est exclamée Célya, l’une des élèves de l’établissement.

Crédit photo : Mairie de Béziers / Facebook

Même son de cloche du côté des parents d’élèves, car 80% d’entre eux se sont montrés favorables à l’arrivée de l’uniforme dans l’établissement.

“Pour mes filles, être habillées de la même manière et avoir le logo de sa propre école sur le polo, c’était un moyen d’appartenance au même groupe. ça m’a interloquée parce qu’elles ont 9 ans et je ne pensais pas qu’à cet âge on pouvait avoir ce sentiment. Lorsqu’on nous a demandé de nous prononcer pour cette mesure, on en a discuté ensemble et je ne les ai pas forcées. Ce sont elles qui m’ont dit qu’elles étaient contentes d’être toutes pareilles à l’école”, a expliqué Frédérique Troufleau, maman d’élèves.

Selon les parents d’élèves, le port de l’uniforme a pour but de “favoriser la cohésion”, “limiter le harcèlement” et “éviter les problèmes communautaires”. Il entraînerait également moins de jalousie entre les enfants. Des hypothèses qui pourraient être vérifiées au fil du temps.