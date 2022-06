Pour la sortie de « Buzz L'éclair », 150 lots à gagner en participant au concours des magasins Trigano

La marque Trigano célèbre la sortie au cinéma du film d'animation « Buzz L’éclair », consacré au célèbre ranger de la saga Toy Story, en organisant un grand jeu-concours.

À l’occasion de la sortie du film « Buzz L’éclair », dans les salles obscures depuis le 22 juin, les magasins Trigano (Fabricants Français de jeux d’extérieur depuis 1968) s'associent aux studios Disney & Pixar pour organiser un concours qui devrait en ravir plus d'un, avec plus de 150 lots à la clé.

Pour participer et gagner l'un des nombreux cadeaux de ce concours, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de Trigano puis de vous y abonner. Likez ensuite la publication du Concours Facebook, commentez-la puis identifiez trois amis afin qu’ils participent eux aussi.

Crédit photo : triganostore.com

Avec le concours « Buzz L’éclair » des magasins Trigano, gagnez de nombreux cadeaux

Avec ce concours, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux pour offrir à vos enfants de nombreux jeux d'extérieur pour qu'ils puissent en profiter tout au long de l'été qui débute. Et ce n'est pas un hasard si Buzz L’éclair a été choisi comme égérie de cette initiative. Personnage emblématique de l'univers Disney, qui d'autre en effet que lui pouvait incarner ce concours destiné avant tout à faire plaisir aux plus petits.

L'année 2022 marque ainsi le retour du célèbre ranger au cinéma !

Réalisé par Angus MacLane et produit par Galyn Susman, le film « Buzz L’éclair » raconte la véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Le pitch ? Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener tout le monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses, ainsi que sur son adorable robot de compagnie, Sox. Toutefois, ses plans vont vite être contrecarrés par l’arrivée du terrible Zurg et son armée de robots impitoyables, qui ne vont pas leur faciliter la tâche.

Un scénario qui devrait mettre l'eau à la bouche des fans, lesquels pourront en plus profiter des nombreux cadeaux offerts par Trigano en participant à ce concours.

Mais au fait, c'est qui Trigano ?

Entreprise fondée en 1953, Trigano est, depuis la fin des années 1960, une référence en matière de jeux de plein air, de piscines hors-sol ou encore d'abris de jardin. La société propose ainsi une vaste gamme de produits, qui sont conçus et fabriqués en France (labélisés Origine France Garantie). Une grande partie de la gamme de produits utilise du bois labélisé FSC (bois issu de forêts gérées durablement).

Trigano a fait le choix de s'engager sur la voie du «Made in France» et du développement durable avec des garanties produits qui durent jusqu’à 15 ans sans extension ou supplément. De plus, l’ensemble du service client et du SAV est situé dans l'hexagone et l’ensemble des pièces de rechange sont disponibles pendant de nombreuses années pour lutter contre l’obsolescence programmée. Ainsi les jouets ou les balançoires de vos enfants seront peut-être aussi un jour ceux de vos petits-enfants.

Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Trigano Store pour y consulter les différents catalogues de produits vendus par l'enseigne. Parmi ces derniers se trouvent notamment des piscines hors-sol (en métal, en bois ou en matériau composite), ou encore des aires de jeux en bois spécialement conçus par un bureau d'étude, lui aussi basé en France. Vous trouverez également plusieurs modèles d'abris de jardin en métal, lesquels sont garantis 10 ans contre la corrosion.