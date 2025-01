Elon Musk effectue un « salut nazi » lors d'un meeting de Donald Trump, la vidéo choque le monde entier

Le geste très ambigu d'Elon Musk suscite la polémique et sème le doute quant aux réelles intentions du soutien du nouveau président des États-Unis.

C'est un geste polémique et qui fera date dans l'histoire contemporaine des États-Unis.

Le milliardaire Elon Musk a effectué ce qui s'apparente à un salut nazi ou fasciste, ce lundi 20 janvier à l'occasion d'un meeting de Donald Trump, organisé à Washington, quelques heures après l'investiture du nouveau président américain. Le patron de SpaceX et Tesla a depuis démenti avoir réalisé un tel geste, mais la séquence, qui a d'ores et déjà fait le tour du monde, interpelle et sème le doute.

Elon Musk gave two back to back Nazi salutes at the Trump inauguration parade pic.twitter.com/0ImFnvk6hI — PatriotTakes (@patriottakes) January 20, 2025

Elon Musk a-t-il fait un salut nazi ?

La scène, immortalisée par les caméras de télévision, s'est déroulée au cœur de la Capital One Arena, connue pour être l'antre de l'équipe américaine de basketball des Wizzards. Présent au pupitre, Elon Musk venait de prononcer un discours lorsqu'il a conclu son propos par un salut ô combien tendancieux.

Crédit photo : capture d'écran / X

Sur les images vidéos, on voit en effet le milliardaire saluer à deux reprises la foule en se frappant la poitrine et en tendant le bras droit vers l'avant, paume de la main ouverte. Un geste pour le moins troublant, qui fait bien évidemment penser aux saluts effectués jadis par les digitaires nazis, ou encore les milices fascistes de sinistre mémoire.

Si les partisans du milliardaire plaident la maladresse, ses opposants parlent en revanche d'un salut dépourvu d'ambiguïté.

Interrogée par l'AFP, l’historienne Claire Aubin, spécialiste du nazisme aux États-Unis, abonde en ce sens et estime que le geste d’Elon Musk était bien un « sieg heil », autrement dit un salut nazi. Ruth Ben-Ghiat, elle aussi historienne spécialisée sur le fascisme, a également affirmé, sur le réseau social X, qu'il s'agissait bel et bien d'un salut nazi. L'experte a même été plus loin en considérant ce geste comme « très belliqueux ».

Crédit photo : capture d'écran / X

Du côté de la presse internationale, notons que le quotidien israélien Haaretz évoque un salut qui semble « fasciste » ou « de style fasciste ». Idem chez nos confrères britanniques du Guardian.

Alors qu'il ne s'était pas exprimé, Elon Musk a finalement réagi à la polémique, en publiant un message sur X.

« Franchement, ils ont besoin de meilleurs coups tordus. L’attaque du type “tout le monde est Hitler” est tellement usée », a-t-il ainsi affirmé. Pas sûr néanmoins que cette petite phrase n'éteigne l'incendie.

Pour rappel, ces dernières semaines, Elon Musk a affiché son soutien à différentes formations européennes d'extrême droite, dont le parti allemand AfD mais aussi le parti anti-immigration britannique Reform UK. Il a par ailleurs soutenu la politique défendue par la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui dirige le parti d'extrême droite transalpin Fratelli d'Italia.

Difficile de ne pas y voir un lien...

En attendant, son geste troublant rappelle les heures les plus sombres de l'histoire.