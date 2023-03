Première française à recevoir une greffe d'utérus, Deborah Berlioz a accouché de son 2e enfant, à 38 ans

La première femme française à avoir bénéficié d’une greffe d’utérus s’est livrée, après avoir donné naissance à son deuxième enfant.

Souvenez-vous il y a quelques mois, nous évoquions le cas de Deborah Berlioz, la première française à avoir reçu une greffe utérine, au détour d’un article sur une autre personne greffée.

Née sans utérus, cette femme avait en effet reçu celui de sa mère en mars 2019 lors d’une opération de transplantation, alors inédite, menée par les équipes du professeur Jean-Marc Ayoubi, à l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Dans la foulée, grâce à un transfert d’embryon, elle avait pu donner naissance à son premier enfant. Une fille prénommée Micha.

De nouveau enceinte, elle a accouché une deuxième fois il y a un mois d’une petite Maxine et s’est confiée, pour l’occasion, à TF1 sur ces « deux bébés miracles ».

Crédit photo : TF1 / Capture d'écran Twitter

Née sans utérus, Deborah Berlioz est aujourd’hui maman de « deux bébés miracles »

C’est à l’âge de 17 ans que Deborah a découvert qu’elle ne pourrait pas avoir d’enfant « Un effondrement total », comme elle l’a expliqué au micro de l’émission « Sept à Huit ».

Profondément abattue par cette nouvelle, qui lui donne « l’impression de ne pas être tout à fait femme », elle ne va pourtant jamais abandonner l’espoir de devenir mère un jour, grâce notamment à son père.

« Mon papa a fait des recherches sur internet et est tombé sur une étude suédoise qui expérimentait la greffe d’utérus sur de souris et qui avait réalisé des naissances sur ces mêmes souris. Donc il m’avait dit que, sûrement, des années plus tard, la science permettrait d’avoir une solution pour moi », a-t-elle ainsi raconté.

Très vite, sa mère va alors lui promettre de tout faire pour « garder (son) utérus en bonne santé » pour lui donner un jour en cas d’avancée scientifique en la matière.

Puis en 2014, lorsqu’elle apprend que la Suède a « réussi cette prouesse de la greffe utérine sur une femme », avec « en plus une naissance d’un bébé en bonne santé », c’est « la révélation » pour Deborah.

Elle parle de « deux bébés miracles ». #DéborahBerlioz n'aurait jamais dû pouvoir donner la vie. Cette jeune femme, née sans utérus, doit sa maternité au geste d’amour de sa propre mère et à une prouesse médicale inédite en France @audrey_crespo @TF1. pic.twitter.com/Jpguh4vANC — Sept à Huit (@7a8) March 26, 2023

Cinq ans plus tard, son rêve devient enfin réalité grâce aux équipes du professeur Ayoubi. Un an après cette lourde et inédite opération, elle tombe enceinte suite à l’implantation d’un embryon. Un heureux évènement qui l’a fait pleurer de joie, tout comme son époux.

« On a eu cette chance que ça fonctionne du premier coup (…) voir l’émotion dans les yeux de mon mari, ses larmes de bonheur, c’était l’un des plus beaux de notre vie », a-t-elle confié, encore émue.

Heureux, le couple va ensuite envisager un deuxième enfant qui va finalement naître en mars 2023.

Une expérience unique pour Deborah qui restera éternellement reconnaissante envers sa maman.

« Ma mère m’a donné la vie et grâce à elle, j’ai pu également donner la vie. C’est un cadeau magnifique », a-t-elle ainsi conclu.