Six ans après une triple greffe du visage et des deux mains, il annonce son mariage avec l'amour de sa vie

À 26 ans, Joe DiMeo est un miraculé ! Il est le premier patient au monde à avoir subi avec succès une greffe du visage et des deux mains. Six ans après, il a annoncé ses fiançailles avec sa compagne dans une adorable vidéo.

En juillet 2018, on ne donnait que très peu de chances de survie à Joe DiMeo, victime d’un accident de voiture dans lequel il a été gravement brûlé au troisième degré sur 80% de son corps. Parmi les dégâts corporels, il a notamment été amputé des doigts.

Joe a ensuite subi une vingtaine d’opérations de chirurgie réparatrice et notamment la greffe d’un visage provenant d’un homme de 48 ans, décédé d’un accident vasculaire cérébral, mais aussi une greffe des deux mains. Malgré cela, Joe ne s’est jamais apitoyé sur son malheur, heureux d’être toujours en vie.

“Cela ne m'a pas fait bizarre d'avoir le visage d'une personne presque deux fois plus âgée que moi, car j'étais tout à fait prêt à recommencer ma vie (…) C’est ce que je suis maintenant et je l'ai accepté assez rapidement. Lorsque j'ai été brûlé, je ne cherchais plus l'amour, mais j'ai toujours été convaincu qu'il finirait par arriver parce que je n'ai pas changé à l’intérieur”

Crédit photo : Instagram / JoeDiMeo

Une demande en mariage émouvante

La vie a ensuite donné raison à ses convictions puisqu’il rencontre, trois ans après son accident, Jessica Koby. La jeune femme, infirmière de profession, a été impressionnée par l’histoire de Joe. Elle le contacte sur Instagram et lui explique que son courage lui a permis de traverser une période délicate lors de laquelle elle avait songé au suicide.

Crédit photo : Instagram / JoeDiMeo

Ces déboires sont désormais de l’histoire ancienne puisque cela fait désormais trois ans que le couple vit une histoire d’amour formidable. Une histoire qui va passer à l’étape supérieure avec la demande en mariage de Joe.

Crédit photo : Instagram / JoeDiMeo

Sur Instagram, Jessica a publié la vidéo de la demande de Joe, qui s’est agenouillé et a tendu à sa compagne une bague en diamant. La jeune femme a immédiatemment accepté avant de de partager un câlin et un baiser avec Joe.

“Je suppose que je suis la bonne. Joe m’a demandé en mariage et j’ai dit oui. J’ai hâte d’y être”

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / jessicakoby

Si on en croit une publication Instagram de Joe, le mariage aura lieu le 5 décembre prochain. Cette nouvelle a fait la joie de leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Joe DiMeo prouve qu’avec de la détermination, il est possible de surpasser les douloureuses épreuves de la vie et de trouver l’amour malgré un physique détruit par un grave accident.