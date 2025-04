Un bébé naît après une greffe d'utérus, une première au Royaume-Uni

Le 27 février dernier, Grace Davidson a donné naissance à une petite fille, après s’être fait greffer l’utérus de sa sœur deux ans plus tôt.

Le 27 février 2025, une petite fille est née au Queen Charlotte’s and Chealsey Hospital, au Royaume-Uni. Cependant, il ne s’agissait pas d’une naissance comme les autres. La mère de la petite fille, Grace Davidson, est née sans utérus. Elle est atteinte d’une maladie rare, le syndrome de Rokitansky (MRKH), qui touche environ une femme sur 5 000. Dans ce cas, l’utérus est sous-développé, voire absent, ce qui rend la grossesse impossible.

Cependant, même sans utérus, les ovaires de la femme atteinte sont intacts et produisent des ovules. Ainsi, Grace et son mari ont suivi un traitement de fertilité et sept embryons ont été congelés en vue d’une fécondation in vitro (FIV). En février 2023, Grace a reçu une greffe d’utérus. L’organe provenait de sa sœur, Amy Purdie, âgée de 42 ans et mère de deux enfants. Grace n'est pas la première femme à avoir eu cette opération puisqu'une Française a elle-aussi pu recevoir l'utérus de sa soeur aînée en 2022.

“Le plus beau cadeau”

Deux ans plus tard, Grace a donné naissance à une petite fille. Elle l’a nommée Amy Isabel pour rendre hommage à sa sœur Amy, mais aussi à Isabel Quiroga, la chirurgienne qui a réalisé la greffe d’utérus. Pour la sœur de Grace, cette naissance est une “joie absolue”.

“Nous avons reçu le plus beau cadeau que nous pouvions espérer. J’espère que cette technique offrira une option supplémentaire aux femmes qui, autrement, ne pourraient pas porter leur propre enfant”, a déclaré Grace Davidson à BFMTV.

Cet événement s'est déjà produit en France. En 2021, une femme née sans utérus a donné naissance à une petite fille dans un hôpital en région parisienne. Aux États-Unis, une femme devenue maman grâce à une greffe est même devenue amie avec sa donneuse.

En revanche, cette naissance à la suite d’une greffe d’utérus est une première au Royaume-Uni. La toute première greffe d’utérus a été réalisée en Suède en 2013. Depuis, plus de 100 greffes ont été effectuées dans le monde et une cinquantaine de bébés sont nés en bonne santé.