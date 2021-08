20 photos magnifiques de New York dans les années 40 signées Stanley Kubrick

Stanley Kubrick (1928-1999) est un réalisateur, scénariste, producteur et photographe américain qui a vécu en Angleterre pendant la majeure partie des quatre dernières décennies de sa carrière. Kubrick était connu pour le soin scrupuleux avec lequel il choisissait ses sujets, sa méthode de travail lente, la variété des genres dans lesquels il travaillait, son perfectionnisme technique et sa réticence à parler de ses films. Il a conservé un contrôle artistique presque total, réalisant des films selon ses propres choix et contraintes de temps.

Crédit : Stanley Kubrick

En revanche, ce que l’on sait moins au sujet du grand artiste qu’il était, c’est qu’avant d'être un cinéaste, Stanley Kubrick était un photojournaliste basé à New York. Durant cette première carrière, il a notamment travaillé pour Look. Sa carrière de photographe a débuté en 1945, lorsque Kubrick a vendu l’une de ses photos au magazine alors qu’il n’avait que 17 ans. De 1946 à 1950, Kubrick a travaillé pour le magazine, réalisant plus de 300 reportages sur les monuments et les habitants de New York.

Avant que Stanley Kubrick ne s'assoie dans le fauteuil du réalisateur de certains des meilleurs films jamais réalisés comme « 2001 : Odyssée de l'espace » ou « The Shining », il était un simple adolescent new-yorkais à la recherche d'un emploi, comme il en existe des millions à travers le monde. Mais force est de constater que même à cette époque, lorsque le jeune homme a mis la main sur un appareil photo, il n'a pu cacher le talent qui sommeillait en lui et a capturé des images d’exception.

La photographie, premier amour de Stanley Kubrick

Aujourd’hui, nous vous présentons quelques-unes de ses plus belles photos prises dans les rues de New York de 1945 à 1950, alors qu'il travaillait pour le magazine Look. C'est à cette période que Stanley Kubrick a appris ce qui fait que la photographie fonctionne. Il a rapidement été reconnu pour sa capacité à raconter des histoires à travers des photos, ce qui l'a finalement conduit au cinéma et à sa place dans le hall of fame des cinéastes.

Et si vous vous demandez comment transformer vos photos en œuvres d’art qui parlent au plus grand nombre et souhaitez vous lancer dans une carrière de photojournaliste, il vous explique comment procéder : « réfléchissez à des idées d'histoires, sortez et photographiez-les, puis envoyez-les aux magazines. J'ai eu de la chance d’avoir j'ai compris cela quand j'étais jeune. Je pense qu'enregistrer esthétiquement une action spontanée, plutôt que de poser soigneusement une image, est l'utilisation la plus valable et la plus expressive de la photographie. »

Voici quelques-uns de ses plus beaux clichés :

1.

Crédit : Stanley Kubrick

2.

Crédit : Stanley Kubrick

3.

Crédit : Stanley Kubrick

4.

Crédit : Stanley Kubrick

5.

Crédit : Stanley Kubrick

6.

Crédit : Stanley Kubrick

7.

Crédit : Stanley Kubrick

8.

Crédit : Stanley Kubrick

9.

Crédit : Stanley Kubrick

10.

Crédit : Stanley Kubrick

11.

Crédit : Stanley Kubrick

12.

Crédit : Stanley Kubrick

13.

Crédit : Stanley Kubrick

14.

Crédit : Stanley Kubrick

15.

Crédit : Stanley Kubrick

16.

Crédit : Stanley Kubrick

17.

Crédit : Stanley Kubrick

18.

Crédit : Stanley Kubrick

19.

Crédit : Stanley Kubrick

20.

Crédit : Stanley Kubrick