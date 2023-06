L'homme d'affaires et ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans.

Il était surnommé l'« Immortel », mais la vie est venue nous rappeler qu'il ne l'était pas !

L'homme d'affaires et ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est décédé ce lundi 12 juin 2023, dans un hôpital de Milan, où il était hospitalisé depuis le 9 juin pour une leucémie.

Crédit photo : Wikimedia commons

Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans

Figure incontournable du paysage politique transalpin, cet homme d'affaires insatiable, aussi adulé que détesté, avait d'abord fait fortune dans le BTP puis la télévision avant de poursuivre une brillante carrière dans le management sportif en devenant l'emblématique président du prestigieux club de football de l'AC Milan.

Indissociable de la vie publique italienne de ces 40 dernières années, Silvio Berlusconi était également connu pour ses sorties médiatiques polémiques mais aussi ses déboires judiciaires et autres scandales, qui lui ont valu de nombreuses critiques.

Milliardaire, il était toujours l'une des plus grosses fortunes d'Italie, avant son décès.

Puissant homme d'affaires et dirigeant de football à succès

Né le 29 septembre 1936 à Milan, dans l’Italie fasciste de Mussolini alors à son apogée, Silvio Berlusconi grandit dans une famille de la petite bourgeoisie lombarde.

Premier enfant de Luigi Berlusconi (1908-1989), employé de banque, et Rosa Bossi (1911-2008), mère au foyer, il décroche sa maturité (l’équivalent du baccalauréat en 1954) puis une licence de droit à l’université de Milan en 1961, mais il peine à trouver sa voie.

Il enchaîne en effet plusieurs petits « boulots » (photographe de mariage, vendeur d’aspirateurs ou encore chanteur de charme sur des bateaux de croisières) avant finalement de se fixer dans les affaires en devenant promoteur immobilier dès l’âge de 27 ans.

Son ascension est alors fulgurante et ses projets deviennent très lucratifs.

En 1974, Silvio Berlusconi fonde sa première chaîne de télévision baptisée « Telemilano » qui diffuse rapidement des programmes dans toute la Lombardie.

En 1975, il fonde « Fininvest » qui va devenir le deuxième plus grand groupe privé italien derrière Fiat, dirigé par l’inamovible famille Agnelli.

Son empire s’étend peu à peu à plusieurs secteurs mais c’est l’audiovisuel, via le groupe « Mediaset », qui le fait connaître à l’international.

En 1980, il crée ainsi « Canale 5 », la première chaîne privée italienne, puis rachète les chaînes nationales « Italia 1» en 1982 et « Rete 4 » en 1984. En 1986, il lance « La Cinq » en France, puis fait de même en Allemagne et en Espagne avec les créations de « Telefünf » (1987) et « Telecinco » (1989).

En parallèle de ses activités, il rachète en 1986 le club de football de l’AC Milan, alors tout proche du dépôt de bilan.

Fan depuis sa plus tendre enfance de l’équipe rossoneri, Silvio Berlusconi entend lui redonner son lustre d’antan.

À l’exception de deux titres de Série B, en 1981 et 1983, l’AC Milan reste en effet sur 6 années blanches sans trophées majeurs. Une hérésie pour Silvio Berlusconi qui va investir massivement pour moderniser les infrastructures et attirer de grands joueurs (Gullit, Van Basten ou encore Rijkaard) mais aussi et surtout donner carte blanche à un jeune entraîneur jusqu’alors inconnu du grand public et qui va révolutionner l’histoire du jeu : Arrigo Sacchi.

Sous la houlette de ce dernier, l’AC Milan va tout écraser sur son passage remportant notamment le championnat d’Italie en 1988, puis la plus prestigieuse des compétitions continentales, la Coupe d’Europe des clubs champions, à deux reprises, en 1989 et 1990. En 1991, Sacchi quitte l’équipe milanaise mais les succès se poursuivent pour le président Berlusconi qui glanera 10 autres titres, dont deux nouvelles ligues des champions en 2005 et 2009, avant de revendre le club en 2017 pour la rondelette somme de 740 millions d’euros.

Berlusconi, un homme politique controversé

Entre-temps, Silvio Berlusconi a fait une entrée fracassante en politique au début des années 1990 à la faveur d’un contexte favorable, lié aux bouleversements provoqués par les révélations de multiples scandales de corruption grâce à l’« Opération Main propres », qui favorisera l’émergence de nouveaux visages.

Après avoir créé son parti de centre droit « Forza Italia », Berlusconi remporte les élections générales de 1994 puis devient député avant de se voir confier le poste du président du Conseil, soit la plus haute fonction de l’exécutif du pays.

Cependant, faute d’une alliance solide avec les populistes de la Ligue du Nord, son gouvernement ne fait pas long feu et il démissionne le 17 janvier 1995, après seulement 8 mois de pouvoir.

Il ne retrouvera ce poste du président du Conseil qu’en 2001 et y restera près de 5 ans (4 ans, 11 mois et 6 jours), ce qui constitue le plus long mandat de toute l’histoire de la République italienne. En 2008, il revient au pouvoir qu’il détiendra pendant 3 ans avant de se mettre en retrait de la vie politique nationale en 2011.

De retour en mars 2013, il est élu sénateur puis redevient député européen en 2019 (il l’avait été une première fois en 1999), des années après son dernier mandat.

Son dernier fait d‘arme politique remonte à septembre 2022 lorsqu’il est de nouveau élu sénateur de Lombardie. Une élection davantage symbolique car le « Cavaliere », comme il est surnommé, se sait en mauvaise santé.

Atteint d’une leucémie chronique, il était hospitalisé en soins intensifs depuis le 9 juin 2023, avant de succomber à la maladie trois jours plus tard.

Le parcours de Silvio Berlusocni était également entaché par de nombreuses affaires de corruption et autres démêlés avec la justice. La plus célèbre étant le scandale politico-judiciaire du « rubygate » et des soirées « Bunga-Bunga », qui avait notamment mis au jour un vaste réseau de prostitution de mineures.

Mariée à deux reprises, Silvio Berlusconi avait cinq enfants.