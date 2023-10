Taxe d'habitation : si vous possédez une résidence secondaire, cette annonce va vous faire enrager

Avis aux propriétaires de résidences secondaires, cette nouvelle devrait vous faire pâlir. On vous en dit plus sur l’augmentation possible de la taxe d’habitation.

Vous avez une résidence secondaire ? Sortez votre chéquier ! Selon le média Le Parisien, les propriétaires de résidences secondaires dans près de 2 200 communes de France sont désormais éligibles à l'augmentation de la taxe d'habitation. Une augmentation qui peut s’élever jusqu’à 60% de majoration. Oui, vous avez bien lu.



Un coup dur pour les propriétaires

Depuis cet été, la surtaxe d’habitation a été proposée à plusieurs communes de France qui ont pour but de décider ou non, si elles souhaitent l’appliquer. Le but de cette surtaxe ? Permettre aux communes de construire davantage de logements. Pour appliquer cette taxe dès 2024, les 3 697 communes éligibles devaient voter cet outil fiscal avant le 1ᵉʳ octobre 2023. Et c’est à présent chose faite.

D’après Le Point, cette surtaxe aurait été accueillie et approuvée par de nombreux maires de communes : "J’ai le sentiment que les maires se sont emparés de ce nouvel outil fiscal. Sur les 31 communes éligibles (en haute-savoie), 70 % ont décidé de l'appliquer avec une majoration allant de 10 à 60 %. Si l'on se focalise sur les communes touristiques, 87 % ont choisi de mettre en place cette majoration”, a expliqué Xavier Roseren, député Rennaissance de Haute-Savoie et porteur de cet amendement, au média.

Quel est le but de cette surtaxe ?

Concrètement, cette surtaxe sert aux communes à faire rentrer de l’argent, puisque ce décret “offre des moyens financiers supplémentaires aux collectivités pour la construction de logements”. Cette mesure permet également aux habitants des régions prisées par les résidences secondaires de pouvoir enfin se loger. En raison du prix élevé du mètre carrés, de nombreux habitants ne pouvaient pas se loger dans leur budget. Comme le rapporte Le Point, cette mesure pourrait rapporter entre 2,2 millions et 2,5 millions d'euros par an.