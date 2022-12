Loto : le 3ème plus gros gain de l'histoire a été remporté à Paris, une somme hallucinante

Un Parisien a tenté sa chance au Loto et a remporté la somme de 25 millions d’euros, soit le troisième plus gros gain de l’histoire du jeu. De quoi passer de bonnes fêtes de fin d’année.

C’est un merveilleux Noël qui se prépare pour ce Parisien ! En jouant au Loto, il a remporté une somme incroyable. L’heureux gagnant a touché le jackpot puisqu’il a gagné 25 millions d’euros.

Crédit photo : iStock

Cette somme a été mise en jeu depuis la cagnotte d’Halloween du Loto lancée le 31 octobre dernier, qui n’a fait qu’augmenter. Au total, 15 tirages ont été lancés avant que le gain ne soit remporté. Lors de sa participation, le Parisien a joué le combo gagnant en choisissant les numéros 9, 17, 24, 36 et 45 ainsi que le numéro chance 7.

Le troisième plus gros gain du Loto

Cette somme est spectaculaire puisqu’il s’agit du troisième plus gros gain de l’histoire du Loto. Le record est détenu par un joueur résidant en Bretagne, qui a remporté 30 millions d’euros en décembre 2021.

« Ce n’est que la troisième fois depuis le début des tirages du Loto en 1976 qu’un jackpot atteint la barre des 25 millions d’euros », a précisé le site Tirage Gagnant.

Crédit photo : iStock

En plus de ce grand gagnant, six joueurs ont remporté 29 euros en trouvant les cinq bons numéros du tirage. Désormais, le Parisien dispose de 60 jours maximum pour réclamer ses gains. Une somme qui va lui permettre de faire plaisir à ses proches et de multiplier les cadeaux sous le sapin à l’approche de Noël.