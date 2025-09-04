Une influenceuse retrouvée morte avec son mari et ses enfants dans une camionnette abandonnée

Par ·

L'influenceuse Esmeralda Ferrer / camionnette jaune abandonnée dans les hautes herbes

Au Mexique, une influenceuse TikTok de 42 ans a été retrouvée morte dans une camionnette avec son époux et ses deux enfants.

Un fait divers glaçant.

Vendredi 22 août, quatre corps sans vie ont été retrouvés dans une camionnette abandonnée près de Guadalajara, une ville située dans l’ouest du Mexique.

À la suite de cette découverte macabre, des analyses ont été effectuées pour identifier les défunts.

Une camionnette blanche abandonnéeCrédit Photo : iStock

Les résultats ont révélé que les restes appartiennent à Esmeralda Ferrer Garibay, une influenceuse TikTok de 42 ans, son époux, 36 ans et leurs deux enfants, âgés de 13 et 7 ans, rapporte le média local El Financiero.

Leurs cadavres étaient enveloppés dans des sacs plastiques, dissimulés à l’intérieur d’un SUV, a déclaré le procureur Alfonso Gutierrez Santillan lors d’une conférence de presse.

Les autorités ont ouvert une enquête pour homicide volontaire. Celle-ci vise également à éclaircir les circonstances de ce drame.

Esmeralda Ferrer GaribayCrédit Photo : Esmeralda Ferrer Garibay

Un cartel serait impliqué

Selon les premiers éléments, la mère de famille et ses enfants seraient des « victimes indirectes ».

Son compagnon, un homme d’affaires spécialisé dans l’automobile et la production de tomates au Michoacán, aurait été visé par un cartel de drogue.

Toujours selon nos confrères, trois individus, qui travaillaient dans le garage où le véhicule a été retrouvé, ont été interpellés et placés en garde à vue. Mais ces derniers ont été relâchés, faute de preuves.

Les policiers en charge de cette enquête épineuse poursuivent leurs investigations pour trouver d’autres suspects et mettre la main sur les coupables.

Esmeralda Ferrer Garibay s’est fait connaître sur TikTok en 2020. Suivie par plus de 40 000 abonnés, la quadragénaire partageait du contenu lifestyle et voyage.

Comme le précise le magazine Voici, sa dernière vidéo date du 7 août dernier. Dessus, la starlette s’affiche au volant de sa voiture.

@esmeraldafg222 Desde Mi humilde ranchito 🤣 #vidaderancho #michoacan #bromanoes #jajaja #charcos #lluvia ♬ original sound - music_spot
Source : Midi Libre
Mexique

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

