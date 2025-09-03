Thaïs, influenceuse OnlyFans, rejoint la nouvelle émission de Cyril Hanouna et devient la risée du net

Thaïs Gauchkarian sur le plateau de « Tout beau, tout neuf »

Thaïs Gauchkarian, jeune recrue de la nouvelle émission de Cyril Hanouna, a fait polémique avec sa chronique jugée ratée par de nombreux téléspectateurs.

En début de semaine, Cyril Hanouna a présenté son nouveau talk-show intitulé « Tout beau, tout neuf », sur la chaîne W9.

Qui dit nouvelle émission dit nouveau casting ! Si l’animateur controversé a retrouvé ses chroniqueurs habituels, comme Géraldine Maillet, Gilles Verdez, ou encore Valérie Benaïm, le trublion du PAF s’est aussi entouré de sang neuf.

Cyril Hanouna sur le plateau de sa nouvelle émissionCrédit Photo : Capture d'écran X

Parmi les nouvelles recrues, on peut citer l’influenceuse OnlyFans Thaïs Gauchkarian. Cette dernière a fait le buzz en mai dernier après avoir été interdite de monter dans un bus de la RATP à cause de son décolleté.

À l’époque, le scandale avait fait le tour de la toile. De son côté, la jeune femme a raconté sa mésaventure sur plusieurs chaînes d’information, dont Europe 1. C’est dans ce contexte que celle-ci a attiré l’attention de Cyril Hanouna.

« Mes équipes l’ont repérée et elle passera le casting pour la prochaine émission en télévision. Et oui, elle sera avec nous lors du pilote », avait alors confié l’homme d’affaires.

Une première chronique qui peine à convaincre

Ce lundi 1er septembre, Thaïs Gauchkarian a donc fait ses premiers pas en tant que chroniqueuse sur le plateau de « Tout beau, tout neuf ».

«Thaïs nous fera tous les jours un point sur les couples», a révélé Cyril Hanouna.

Le hic ? La chronique de la starlette n’a pas du tout fait l’unanimité auprès des téléspectateurs.

Thaïs GauchkarianCrédit Photo : Capture d'écran X

Celle qui est suivie par 100 000 abonnés sur Instagram semblait pourtant maîtriser son sujet sur les bouts des doigts.

D’abord, la créatrice de contenu a mis en lumière le mariage d’Éric Antoine et Gennifer Demey, avant d’évoquer l’union de Benjamin Pavard et Kleofina Pnishi. Enfin, la nouvelle membre de la bande de Baba a fait allusion au couple formé par Iris Mittenaere et Antoine Dupont.

« Tant qu’il est gentil et qu’il a de l’argent, moi ça me va », a indiqué la chroniqueuse à propos du joueur de rugby français.

Les internautes sans pitié avec Thaïs Gauchkarian

Sur les réseaux sociaux, la prestation de Thaïs n’a pas convaincu les internautes, qui se sont montrés sans pitié envers elle.

Sur X, nombreux sont ceux qui estiment que l’influenceuse n’a pas sa place au sein du groupe.

Un utilisateur a commenté :

« C'était très gênant, elle est passée pour la moins professionnelle ».

Thaïs GauchkarianCrédit Photo : Thaïs Gauchkarian / Instagram

Un autre a écrit :

« Hanouna l’a prise pour son physique, une bonne manière d’amener de l’audience…».

Une troisième personne a indiqué :

« Je ne connais pas cette Thaïs, je ne connais pas son parcours ni sa vie. Une chose est sûre : sa chronique était inutile ».

Pour l’heure, Cyril Hanouna n’a pas encore réagi à la polémique. Même son de cloche pour Thaïs, qui préfère garder le silence.

Une chose est sûre : cette dernière est attendue au tournant !

Source : Closer
