25 Français sont devenus millionnaires en un soir grâce à une grande opération de la Française des Jeux

Grâce à une grande opération menée par la Française des Jeux, 25 Français sont devenus millionnaires ce vendredi 3 février. De quoi commencer l’année en beauté !

Ce vendredi 3 février, un tirage spécial de l’EuroMillions a été organisé, en plus du jackpot de 17 millions d’euros. La Française des Jeux a mené une opération de grande ampleur en faisant gagner un million d’euros à 100 joueurs tirés au sort parmi tous ceux qui avaient acheté un ticket de loterie.

Crédit photo : iStock

Au total, 100 joueurs à travers toute l’Europe sont devenus millionnaires, dont 25 Français. Une vraie « pluie de millionnaires » selon la Française des Jeux.

25 Français millionnaires en une soirée

Les joueurs du Royaume-Uni ont été les plus chanceux car 30 gagnants sont devenus millionnaires ce soir-là. La France se classe en deuxième position, avec les 25 millionnaires, un nombre auquel s’ajoute un autre gagnant My Million. En troisième position, on retrouve l’Espagne, avec 17 gagnants.

Crédit photo : iStock

Cette opération de grande ampleur avait déjà été organisée l’année dernière et avait permis à 28 Français de gagner un million d’euros. Désormais, les heureux vainqueurs ont 60 jours pour réclamer leur gain. De quoi faire des heureux en ce début d’année.