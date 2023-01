10 ans après, la plus jeune gagnante de l'Euromillions explique pourquoi elle regrette d'avoir remporté 1,6 million d'euros

L’argent peut parfois pousser ses détenteurs à faire des choses étranges qu’ils regrettent. C’est le cas de Jane Park, une jeune britannique devenue à seulement 17 ans la plus jeune gagnante de l’histoire de l’Euromillions. Dans une émission, elle explique pourquoi elle aurait préféré ne jamais remporter une telle somme.

Jane Park. Crédit : janeparkx/ Instagram

À voir aussi

« J'aurais aimé ne jamais gagner à la loterie, je ne le souhaite à personne », lâche Jane Park, aujourd’hui âgée de 27 ans, dans la célèbre émission américaine du Dr Phil.

Ce jour-là, l’émission avait pour thème « The curse of the lottery », soit « La malédiction de la loterie ». Des personnes ayant remporté une grosse somme d’argent à des loteries ou autres jeux d’argent étaient invitées à témoigner sur l’impact qu’un tel prix a eu sur leur vie.

Et malgré ce que l’on en pense, tout ne semble pas rose pour ces nouveaux millionnaires, à l’instar de Jane Park.

« Vous avez des stalkers, vous avez reçu des menaces de morts... »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jane Park (@janeparkx)

Il y a dix ans, la jeune femme originaire d’Edimbourgh jouait pour la première fois à l’Euromillions. Elle remportait 1 million de livres sterling, soit plus de 1,6 million d’euros. De quoi faire tourner la tête de n’importe qui à cet âge.

La vie de la jeune femme change radicalement. Elle devient influenceuse et se laisse happer par les sirènes de la chirurgie. Elle raconte notamment que derrière l’argent, viennent toute une ribambelle de contraintes : « Vous avez des stalkers, vous recevez des menaces de mort... », a-t-elle expliqué au Dr Phil.

Le média The Mirror raconte par ailleurs que Jane Park a dépensé plus de 56 000 euros en chirurgie esthétique et que certaines de ces opérations ont failli lui coûter la vie. « Je pensais littéralement que j'allais mourir », livrait l’influenceuse à l’émission The Morning alors qu’elle avait fait une réaction allergique à l'anesthésie.

Jane Park regrette les choix que son million d'euros l’a poussée à faire… en chirurgie et son témoignage n’a pas convaincu les internautes qui la tiennent pour seule responsable de ses actes.