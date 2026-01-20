« Personne n'avait jamais fait ça » : un naturaliste filme une tribu d'Amazonie coupée du monde pour la première fois

Une tribu n'ayant jamais eu de réel contact avec notre civilisation a été filmée pour la première fois, en Amazonie.

On les appelle les groupes des « non contactés » et il en existe 200 à travers le monde, selon les estimations les plus précises.

On veut bien sûr parler des tribus les plus isolées de la planète qui vivent en autarcie, aux quatre coins du globe. Le naturaliste et vidéaste américain Paul Rosolie a pu en approcher une, à quelques centaines de mètres, en Amazonie péruvienne.

Une grande première que l'intéressé s'est empressé d'immortaliser en vidéo.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Il immortalise une tribu isolée d'Amazonie, une grande première

L'existence de ce peuple d'autochtones, baptisé les Nomoles, n'avait jusqu'alors été attestée que par le biais de clichés de très mauvaise qualité. Paul Rosolie, qui a passé une vingtaine d'années à explorer l'Amazonie pour y tenter d'apercevoir les tribus qui vivent dans ces régions isolées, a encore beaucoup de mal à y croire.

À ses yeux, croiser la route de ces hommes et de ces femmes qui ignorent tout du monde moderne, qui les encercle, fut « l'une des expériences les plus intenses » de sa vie d'homme et de scientifique. Et pour cause, puisqu'aucun de ses collègues, avant lui, n'avait pu approcher les Nomoles comme il l'a fait.

« C’est une première mondiale. Personne n’avait jamais fait ça auparavant », a ainsi affirmé le naturaliste dans une interview, accordée il y a quelques jours au podcasteur Lex Fridman.

Sur les images du vidéaste, on aperçoit des membres de la tribu sur une plage, observant avec attention en direction de Paul Rosolie. Armés de leurs arcs et de leurs flèches, les autochtones n'ont pas l'air hostiles mais semblent néanmoins sur le qui-vive. Paul Rosolie racontera plus tard que la tension était en effet palpable sur place et qu'il se demandait si les autochtones allaient tirer des flèches.

Finalement, à mesure qu'ils regardent le vidéaste, les Nomoles se détendent, constatant que le visiteur et son équipe ne leur veulent aucun mal. Des signes et même des rires sont échangés, mais à bonne distance tout de même.

« Ce sont des guerriers (…) ils avaient l’air prêts à en découdre. Et soudain, ils sont là, détendus et souriants. (Paul Rosolie)

Selon les chercheurs, il existe encore près de 200 groupes de la sorte sur la planète. Ces populations, qui vivent coupées du monde, se trouvent essentiellement au cœur de la forêt amazonienne, au Brésil et au Pérou. Leur existence, pourtant millénaire, reste menacée. De nombreux spécialistes, dont Paul Rosolie, mettent ainsi en garde en rappelant qu'un contact direct avec le monde extérieur pourrait leur être fatal, en raison notamment des microbes inconnus qui pourraient s'attaquer à leur système immunitaire, différent du nôtre.