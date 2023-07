Une retraitée belge a remporté un million d'euros après avoir joué à l'EuroMillions et n'en croit pas ses yeux

Le monde se divise en deux catégories : les personnes chanceuses et les autres. Cette retraitée belge appartient à la première. La raison ? Cette dernière a empoché un million d'euros à l’EuroMillions.

Récemment, une retraitée basée en Flandre Occidentale (Belgique) a vécu l’un des plus beaux de sa vie. En effet, cette dernière a remporté la coquette somme d’un million d’euros après avoir joué à l’EuroMillions, rapportent nos confrères du Soir.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Selon le site d’information, l’heureuse gagnante, qui a souhaité garder l’anonymat, a récupéré son chèque avec la gérante de la librairie qui lui avait vendu son ticket. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la dame s’est montrée patiente :

«Je joue toutes les semaines pour cinq euros au Loto et cinq euros à l’EuroMillions, à chaque fois avec un Quick Pick (l’ordinateur sélectionne les numéros, ndlr)», a indiqué la millionnaire.

Avant d’ajouter : «Le montant le plus élevé que j’ai gagné auparavant était de 35 euros. Imaginez ma tête lorsque j’ai reçu exactement 1 000 004,25 sur mon compte».

«J’aimerais que tout le monde puisse vivre cela un jour»

Aujourd’hui, la retraitée a prévu de garder ses habitudes. Toutefois, elle va utiliser son argent pour réaliser son rêve : un voyage en Polynésie.

«J’ai reçu des conseils fantastiques de la part de la Loterie Nationale et je vais bien sûr les écouter et gérer cette merveilleuse somme de manière responsable», a confié la Belge. Ce qui est certain, c’est que je vais réaliser mon voyage de rêve en Polynésie. Je vais me laisser vivre et profiter à fond de cette aventure. J’aimerais que tout le monde puisse vivre cela un jour».