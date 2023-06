Cette retraitée de 69 ans va parcourir 6 000 km en mobylette pour faire le tour de France

Anny Dulac, une retraitée de 69 ans, s’est lancée un grand défi : faire le tour de France en mobylette et parcourir 6 000 km pour rencontrer les habitants des différentes régions.

Anny Dulac est une femme âgée de 69 ans qui est infirmière à la retraite. Dans sa jeunesse, Anny a beaucoup voyagé, notamment en prenant le train, et a visité de nombreux pays.

“Je partais toujours seule avec mon sac à dos et je visitais les pays. Je m’y rendais plusieurs fois”, a-t-elle expliqué.

Anny a visité toutes les régions de Turquie et est allée en Grèce, au Liban, en Syrie, en Israël, en Égypte, au Mali, au Burkina Faso et au Maroc. L’aventurière avait également comme projet de visiter la France, mais elle gardait ce voyage pour plus tard.

Aujourd’hui, le temps est venu pour la retraitée de partir explorer les régions de France. Pour cela, Anny peut compter sur sa mobylette Peugeot qu’elle a acheté sur internet en 2002. Baptisée Caramel, en référence à sa couleur, cette mobylette est devenue la fidèle compagne d’Anny dans ses balades.

Un tour de France en mobylette

Anny est partie de Lyon, où elle vit, le 10 juin dernier. Elle a déjà traversé l’Ardèche, le Tarn et la Dordogne avant de s’arrêter à Saintes, en Charente-Maritime, ce mercredi 28 juin. En plus de rencontrer les habitants, Anny a participé à plusieurs animations puisqu’elle est allée aux festivités de la Saint-Jean, à des expositions et à une soirée yoga. Elle a également découvert la culture des noyers.

Elle compte ensuite se rendre en Bretagne pour pêcher, visiter l’île de Noirmoutier, découvrir les vieux lavoirs et les marchés de la région ainsi que les vitraux de Reims. En planifiant ce voyage de 6 000 km, Anny souhaite rencontrer les habitants de ces régions qu’elle connaît peu et en apprendre plus sur l’histoire de chaque territoire.

Avant de partir, Anny a pris toutes les précautions nécessaires pour garantir sa sécurité. Elle ne dormira ni à la belle étoile, ni chez des inconnus et ira plutôt dans des campings, chez des amis ou des connaissances. La retraitée a également installé un traqueur dans ses affaires pour permettre à ses proches de la suivre en temps réel.

Tout au long de son périple, Anny va prendre des photographies. Elle souhaite écrire un livre à son retour pour parler de son voyage et de ses multiples anecdotes.