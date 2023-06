EuroMillions : elle pensait avoir gagné 53 000 euros, mais se rend compte qu'elle va empocher... 1000 fois plus

En Martinique, un couple chanceux a remporté la somme de 53 millions d’euros en jouant à l’EuroMillions. Sous le choc, la femme a cru gagner 53 000 euros, avant de comprendre qu’elle était millionnaire.

Certaines personnes jouent pendant des décennies, voire toute leur vie, à des jeux d’argent dans le but de remporter quelques euros. C’est le cas d’un couple de Martiniquais qui vit à Fort-de-France. Pendant plus de dix ans, ce couple a tenté sa chance à chaque tirage de l’EuroMillions et du Loto, dans l’espoir de toucher le jackpot.

Crédit photo : iStock

Après autant d’années à jouer les mêmes numéros à l'EuroMillions, l’homme a décidé d’en choisir d’autres.

“C’est seulement la deuxième fois que je jouais ces numéros. J’avais la sensation que ma précédente combinaison ne nous portait pas chance”, a-t-il expliqué.

Il a récemment validé son bulletin dans une station-service de Fort-de-France en choisissant les numéros suivants : 3, 8, 18, 34 et 49 ainsi que les deux étoiles 3 et 7.

Ils remportent 53 millions d’euros

Quelques jours après le tirage, le couple s’est rendu dans un point de vente pour faire vérifier son jeu. L’homme a alors appris qu’il devait se rapprocher de la FDJ car il avait gagné une certaine somme d’argent dont il ne connaissait pas encore le montant. C’est au téléphone qu’on a annoncé la grande nouvelle aux joueurs : après des années, la chance a tourné puisqu’ils ont remporté 53 millions d’euros.

“Mon mari a tout de suite réalisé l’ampleur du gain mais moi, j’avais compris 53 000 euros”, a expliqué son épouse.

Crédit photo : FDJ

En remportant cette somme, les Martiniquais sont devenus les plus grands gagnants de leur île, mais aussi de l’ensemble des Antilles.

De nombreux projets en perspective

Le couple s’est déplacé en région parisienne pour recevoir le chèque. En attendant ce jour fatidique, les vainqueurs ont décidé de cacher leur ticket gagnant sous une pile de serviettes dans l’armoire de leur salle de bain.

“C’est un événement majeur de notre vie. Nous avons beaucoup galéré et la roue tourne à présent”, ont-ils confié.

Pour le moment, les Martiniquais n’ont pas encore annoncé la grande nouvelle à leurs enfants et attendent le bon moment pour dévoiler cette énorme surprise. Les millionnaires ont de nombreux projets. Ils souhaitent créer des entreprises locales en Martinique pour générer de l’emploi sur l’île et offrir des opportunités professionnelles aux habitants. Ils veulent quitter leurs métiers respectifs pour se lancer dans ce projet. Le couple envisage également d’acheter deux maisons, une résidence principale et une secondaire, voyager dans les Caraïbes, s’offrir deux voitures et aider ses proches.