Il tombe dans une source du parc Yellowstone où il voulait se baigner et se fait dissoudre par l'acide bouillant

Un drame est survenu au parc national de Yellowstone. Alors qu’il cherchait à se baigner, un homme âgé de 23 ans est tombé dans une source d’acide chaude du parc et est décédé.

Le parc national de Yellowstone, aux États-Unis, est une vaste zone naturelle qui fait rêver les promeneurs. Avec ses paysages à couper le souffle, le parc est composé d’un grand canyon, d’un fleuve, de vastes forêts et d’un lac. En plus de cela, il abrite un véritable écosystème, l’idéal pour observer la faune et la flore.

Mais ce n’est pas tout. Si le parc attire autant de touristes, c’est pour la diversité de ses paysages. Aux côtés des lacs et des forêts, il est également possible d’admirer des sources chaudes et des geysers. Cependant, ces derniers ne sont pas sans danger. Récemment, l'explosion d'un geyser a semé la panique dans le parc. Ces zones bouillantes et acides peuvent provoquer de graves brûlures si l’on s’approche, voire la mort. Pour la sécurité des visiteurs, il est recommandé de ne pas s’écarter des sentiers balisés.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, cette règle n’a pas été respectée par Colin Scott, un jeune homme âgé de 23 ans et originaire de l’Oregon, qui s’est approché d’une source chaude en juin 2016. Accompagné de sa sœur Sable, Colin voulait faire du “hot pot”, une pratique illégale qui consiste à se baigner dans des sources chaudes. Mais comme le rappelle Times of India, la température de ces dernières peut monter jusqu’à 121 degrés. Inconscients du danger, les deux jeunes se sont approchés de l’eau pour tenter d'estimer sa température. Cependant, Colin a glissé et est tombé dans la source d’acide, dont la chaleur avoisinait les 100 degrés.

“Il y a une clôture en place pour que les gens ne fassent pas cela, pour leur propre sécurité et aussi pour protéger les ressources naturelles très fragiles. Ils sont allés exprès dans cette zone pour pouvoir se baigner dans des sources chaudes”, a indiqué Lorant Veress, l’un des chefs des gardes du parc, d'après des propos rapportés par France Info.

Il meurt dans l’eau bouillante

Sable a tout fait pour sauver son frère et s’est rendue dans un musée voisin pour trouver de l’aide, n’ayant pas de réseau sur place. À l’arrivée des responsables du parc, des parties du corps de Colin flottaient à la surface de l’eau. Les secours n’ont pas pu récupérer le corps en raison des conditions dangereuses de la situation et de l’approche d’un orage.

Crédit photo : iStock

Le lendemain, les secours sont retournés sur place mais le corps de Colin avait entièrement été dissous dans l’eau. Ce n’est pas la première fois qu’une personne décède après être tombée dans une source chaude du parc de Yellowstone puisque 22 personnes sont mortes de cette façon depuis 1870. Si vous vous rendez dans ce parc, veillez à rester sur les sentiers balisés, à faire attention aux panneaux d’avertissement installés dans le parc et à ne pas vous aventurer dans les zones dangereuses.