Voici pourquoi vous ne devriez jamais supprimer vos mails spams

Ce conseil semble contre-productif, il existe pourtant une logique à ne pas supprimer les spams de sa boîte mail. On vous explique tout.

Quand il est question de spams ou d’e-mails frauduleux, notre premier réflexe est de les envoyer directement dans la corbeille. Cela semble la meilleure des solutions. Pourtant, savez-vous qu’il ne faut pas supprimer ces messages frauduleux ?

Crédit photo : Devonyu/ iStock

D’après le site spécialisé PC World, les courriers indésirables peuvent en réalité être plus utiles aux victimes ciblées qu’on ne le croit. Alors, le premier réflexe à adopter est de ne pas les supprimer. À la place, classez-les comme « spams ». Les messageries sont équipées d’un filtre anti-spams. Il faut donc le solliciter pour qu’il fonctionne correctement. De cette façon, vous permettez au filtre de distinguer plus précisément les courriers indésirables et d’améliorer le filtrage automatique à l’avenir.

Pour cela, sélectionnez le mail frauduleux qui se trouve dans votre boîte mail principale. Des icônes apparaissent. Cliquez sur « Déplacer vers » et sélectionnez la catégorie « spam ». Vous venez d’indiquer à votre messagerie que vous ne désirez pas les mails provenant de cet expéditeur.

Comment agir face aux mails frauduleux ? Quelques astuces

En agissant ainsi, vous garantissez une réduction des messages indésirables dans votre boîte mail à long terme. De plus, les expéditeurs sont mis sur une liste noire plus rapidement, complète PC World. Au travail, la procédure reste la même. Les courriers indésirables sont ensuite supprimés automatiquement après 30 jours. Si vous rencontrez un message récalcitrant, supprimez-le vous-même manuellement.

Crédit photo : Tippapatt/ iStock

Par ailleurs, il est également possible de se désabonner des mails publicitaires, des newsletters et des mails frauduleux. Un petit clic sur le bouton « Se désabonner » et le tour est joué. En apparence seulement. En faisant cela sur les mails frauduleux, vous informez en fait les escrocs que votre adresse mail existe bien. En général, les malfrats envoient des milliers ou des millions de mails frauduleux à des adresses générées automatiquement. Certaines sont fausses et inutiles. Mais les escrocs n’ont aucun moyen de le savoir. Jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton « Se désabonner » et deveniez une cible malgré vous.

Pour conclure, méfiez-vous des mails qui ne vous disent rien. Ne cliquez jamais sur les liens ni sur les documents du type HTLM, ZIP, RAR ou EXE. Placez-les dans la catégorie « spam » pour ne plus être embêté à l'avenir.