Voici pourquoi vous devriez mettre un rideau sur votre lit

Les rideaux n’ont pas qu’une seule utilité. Ils possèdent d’autres fonctionnalités auxquelles on ne pense pas et qui pourtant, peuvent changer votre intérieur pour le meilleur et selon vos besoins.

Si on vous dit rideaux, vous pensez forcément à ceux qui pendent devant vos fenêtres. Pourtant, les rideaux ne se limitent pas à cet endroit et à une seule fonctionnalité : celle de filtrer la lumière en journée.

Voici 8 façons d’utiliser des rideaux pour changer votre intérieur en peu de temps et avec peu de moyen.

Des rideaux pour des espaces rangement élégants

Crédit photo : Suchada Tansirimas/ iStock

On n’y pense pas forcément, mais les rideaux peuvent devenir un accessoire pour le rangement tout en jouant le rôle d’objet de décoration. Un dressing mal rangé, une bibliothèque qui déborde de livres, un placard qui n’a plus de portes ? La solution la plus simple et la plus rapide qui s’offre à vous, c'est l’installation de rideaux.

Réfléchissez-y, il suffit d’installer une tringle à rideaux au-dessus des étagères ou dans vos placards et le tour est joué ! Plus personne, ni même vous, ne verra le désordre qui se cache derrière les rideaux. C’est une astuce simple et en plus, cela habille votre meuble et ajoute une touche chic à votre espace.

Optez également pour des rideaux lors de vos visioconférences. Aujourd’hui, avec le télétravail, les rendez-vous à distance sont devenus monnaie courante. Mais vous ne voulez pas que vos collègues et votre patron soient plus préoccupés par le papier peint vieillot de votre mur ou la poussière que vous n’avez pas encore faite sur le meuble derrière vous plutôt que votre présentation. Installez simplement un rideau qui ajoutera une touche sobre et unie à votre décor. En plus, cela changera des fonds virtuels pleins de défauts.

Des rideaux pour habiller un intérieur de façon originale

Crédit photo : Geerati/ iStock

Les rideaux peuvent également servir d’accessoire décoratif. Vous trouvez votre lit tristounet ? Fixez une tringle sur le mur derrière votre lit et laissez pendre un rideau pour habiller l’espace. Vous aurez l’impression de dormir dans un château. L’idée est originale et change des classiques têtes de lit en bois ou en velours.

Vous voulez installer des rideaux dans votre salle de bain ? Dites adieu aux rideaux en plastique pour filtrer l’eau. Aujourd’hui, vous pouvez opter pour des rideaux en tissu imperméabilisé. Vous verrez que cette option changera le style de votre pièce pour une ambiance plus cosy.

Crédit photo : irina88w/ iStock

Si vous devez refaire votre plafond, pensez à y mettre un rideau. Un simple voile léger donnera des airs de cocon à votre pièce. Selon la couleur choisie, vous donnerez un style spécifique à l’espace (princesse pour des enfants, bohème…) pour en faire votre pièce préférée.

Et si toutefois vous voulez un peu d’intimité sans devoir cloisonner, les rideaux sont là encore la solution parfaite. Afin de séparer le coin bureau du coin lit ou de séparer le coin salon du coin salle à manger, par exemple. Certains rideaux peuvent aussi absorber les bruits et isoler du froid. En plus, lorsque vous en avez marre, vous pouvez ouvrir l’espace en un rien de temps.

Quelle que soit la solution que vous adoptez, pensez aussi à choisir vos rideaux selon leur texture et couleur pour mieux répondre à vos besoins et mieux se fondre dans le décor.