Ce moulin du 19ème siècle, transformé en superbe demeure, est à vendre pour 1 million d'euros

Ce moulin à vent au Royaume-Uni a été rénové et transformé en une incroyable demeure. Zoom.

Qui n'a jamais rêvé de dormir dans un moulin à vent ? Joanne Rogers, propriétaire du moulin Charing Windmill au Royaume-Uni, a décidé de faire de ce rêve une réalité. Après avoir acquis ce moulin à vent historique du XIXème siècle à Charing au Royaume-Uni, la propriétaire s’est lancé un pari fou : le rénover et en faire une propriété de folie.



Crédit : Insider

Une propriété entièrement rénovée

Avec une surface de plus de 400 mètres carrés, ce moulin offre des espaces agréables à vivre. Ce moulin à vent se compose de 3 chambres, d’une salle de bain, d’une cuisine aménagée et d’un espace extérieur. Rénovée et moderne, la propriété cherche désormais un nouvel acquéreur. Elle est disponible sur le marché de la vente à 1,1 millions d’euros.

La propriétaire a déclaré : "Nous aurions aimé garder le moulin à vent et potentiellement l'avoir comme Airbnb. Mais nous avons perdu notre mère en janvier 2021, et avec les droits de succession et des choses comme ça, nous devons faire quelque chose pour pouvoir payer cela."

La propriétaire aimerait que le futur acheteur aime l’histoire de cette propriété autant qu’elle et qu’il en prenne soin comme sa famille l’a fait depuis 20 ans. On vous laisse découvrir en images cette propriété. Alors, vous aimez ?

