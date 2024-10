Ce sublime manoir situé à 1h15 de Paris est à vendre pour moins d'un million d'euros

Construit au XVIème siècle sur un terrain de 60 000 mètres carré, ce manoir prestigieux vient d’être mis sur le marché de l’immobilier pour la coquette somme de 960 000 euros.

Et si vous deveniez propriétaire d’un château en France ? C’est un rêve nourri par de nombreuses personnes si jamais elles devenaient, un jour, millionnaires. L’agence immobilière Patrice Besse vient de mettre en vente un bien d’exception qui pourrait attirer de nombreux intéressés, à condition d’avoir le budget pour se l’offrir.

Ce manoir est situé au sud de la péninsule du Cotentin, en Normandie, à proximité de la Manche. Construit au XVIème siècle, le manoir est au coeur d’un terrain de 60 000 mètres carrés, sur lequel se trouvent des dépendances dont une chapelle datant de 1712 inscrite au titre de monument historique, un fournil, ainsi que des écuries servant de dépôt pour du matériel agricole.

Crédit photo : Patrice Besse

Dépourvu de pont-levis, le manoir est constitué de douves plutôt impressionnantes permettant d’être assez isolé. La bâtisse est qualifiée de “maison forte”, car il s’agit d’un édifice aux murs épais en pierre de taille.

Devenez propriétaire d'un château pour moins d'un million d'euros

Le château servait autrefois de lieu de résidence et offrait une défense à la noblesse et à la seigneurie. Il possède plusieurs tours coiffées de toits à huit pans. À l’intérieur de l’enceinte qui s’élève sur deux étages, on trouve des carrelages en tomettes, des dalles et des parquets en chêne.

Crédit photo : Patrice Besse

On y trouve également d’immenses cheminées, des poutres au plafond et de grandes ouvertures vitrées. Les deux tours à l’arrière du manoir abritent notamment des chambres à coucher avec des salles de bain. En outre, le salon et la salle à manger, qui se situent à côté d’une immense cuisine, respirent l’époque médiévale.

Pour les informations pratiques, sachez qu’il est situé à 3h30 de Paris en voiture, et à 1h15 de la capitale en TGV. Le mont Saint-Michel ainsi que les plages du sud de la Manche sont à 45 minutes en voiture.

Crédit photo : Patrice Besse

Disponible pour la somme de 960 000 euros, le château devra toutefois faire l’objet de quelques travaux pour restaurer certains bâtiments selon l’annonce de l’agence. Les futurs propriétaires pourraient avoir la bonne idée de transformer ce manoir en gîte pour accueillir des vacanciers et aider à amortir le coût de son achat et des rénovations.