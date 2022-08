Il passe 15 ans à transformer un hangar à bateaux en splendide demeure médiévale, et la vend pour 5 millions d'euros

En Angleterre, un marchand d’art a transformé un hangar à bateaux en un magnifique château médiéval. Le résultat est à couper le souffle.

David Southwick est un marchand d’art britannique qui a de la suite dans les idées. Ce dernier a transformé un hangar à bateau en une magnifique bâtisse qui ressemble à un château médiéval. Aujourd’hui, cette superbe propriété est en vente pour la somme de 5 millions de livres sterling (environ 5 924 479,39 euros).

Crédit Photo : Savills

Une maison de rêve

La maison de quatre chambres est située à 1,6 kilomètres de Dartmouth, une ville du Devon (Angleterre). Les lieux offrent une vue panoramique sur la rivière, un cours d’eau sur lequel les touristes peuvent pratiquer la voile, le kayak ou encore le paddle.

Dans un entretien accordé à Insider, David Southwick a déclaré avoir démoli l’ancienne demeure datant des années 60. Il a toutefois conservé le hangar à bateaux avant de le transformer et de l’agrandir.

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Le bâtiment de plus de 370 mètres carrés s’étend sur cinq étages, et comprend une piscine intérieure ainsi qu’une petite plage privée. David Southwick et son épouse ont passé 15 ans à construire la maison de leurs rêves. Ces derniers ont emménagé en 2008, quelque temps après la fin des travaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est à couper le souffle :

«Tout le monde pense que c’est un vieux bâtiment que nous avons restauré, mais il s’agit en réalité d’une propriété dans un style ancien», a confié le marchand d’art au site d’information.

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Une propriété décorée avec goût

Comme le précise David Southwick, l’intérieur du hangar a été conçu pour ressembler à un yacht, avec des trappes servant de rangements. La cuisine abrite des boiseries en chêne, des armoires encastrées et deux doubles portes vitrées.

De son côté, la salle à manger dispose de panneaux de verre au sol, donnant ainsi une vue directe sur la piscine. Enfin, les chambres et la bibliothèque ne manquent pas de charme tant ces pièces sont décorées avec goût.

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Après avoir vécu pendant 14 ans sur le site, le couple envisage maintenant de déménager en Italie : «J'espère juste que quelqu'un pourra l’apprécier», a déclaré le Britannique.

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills

Crédit Photo : Savills