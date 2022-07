Avec ses 480 m2 et 25 000 hectares de terrain, cette villa à vendre au coeur du Texas va vous faire rêver

Avis aux amateurs de design et de propriétés insolites, cette villa de plus de 480 mètres carrés au coeur du Texas devrait vous surprendre. Zoom.

Située en plein cœur de campagne texane aux États-Unis, cette propriété sur un terrain de 25 000 hectares a de quoi surprendre. Forcément, elle dénote avec le décor très naturel. Son design ultra moderne a toutefois de quoi séduire. Disponible à la vente au prix de 3,8 millions d’euros, cette propriété est hallucinante.

Crédit : Virtual Leasing Systems

Crédit : Virtual Leasing Systems

Une propriété inspirée de la première Guerre Mondiale

Construite en 2017, cette villa de 480 mètres carrés s’inspire des cabanes Quonset, ces structures en acier construites durant la première Guerre Mondiale aux États-Unis. "Les propriétaires ont opté pour le style Quonset pour son efficacité, sa faible maintenance et sa fonctionnalité", a confirmé l’agent immobilier. La propriété est ultra moderne, et possède un très grand espace de vie et un séjour avec un haut plafond. De quoi donner un effet d’espace. "L'intérieur est très haut de gamme et conçu pour recevoir des invités. Ils organisent souvent des événements tels que des fêtes de fin d'année et d'autres rassemblements au ranch", a précisé l’agent immobilier à Insider.

Crédit : Virtual Leasing Systems

Crédit : Virtual Leasing Systems

La pièce maîtresse de la villa ? La cheminée au centre du salon. L’agent immobilier précise que cette propriété offre de nombreuses possibilités : "La propriété a toujours été utilisée pour la production de bétail et de foin, mais convient bien aux amateurs de chevaux en raison de la grange équestre. Elle peut également être convertie en une propriété à usage spécial pour accueillir des événements." Autres avantage et pas des moindres : elle possède une villa “guesthouse” en brique datant de 1993. Un véritable atout charme.

On vous laisse découvrir en images, cette incroyable propriété. Alors, vous aimez ?

La salle de bain

Crédit : Virtual Leasing Systems

Le bureau

Crédit : Virtual Leasing Systems

Le salon

Crédit : Virtual Leasing Systems

Le salon

Crédit : Virtual Leasing Systems

La chambre

Crédit : Virtual Leasing Systems

La cuisine

Crédit : Virtual Leasing Systems

Le salon

Crédit : Virtual Leasing Systems

La dépendance

Crédit : Virtual Leasing Systems