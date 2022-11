15 idées de cadeaux originales pour une fillette

Comme les adultes, votre fillette sera contente si elle reçoit un présent original durant les fêtes. Découvrez 15 idées pour lui faire plaisir.

1. La Reine des Neiges, un cadeau pour un enfant à partir de 3 ans



Poupée reine des neiges avec un accoutrement royal pour un enfant de moins de 10 ans. Crédit : Amazon

Une poupée est un classique comme cadeau pour une petite fille de moins de 10 ans. Cependant, vous ajoutez de l’originalité si vous avez l’idée de choisir un personnage que votre enfant aime. Parmi les personnages les plus appréciés par les fillettes de moins de 10 ans, Elsa de la Reine des neiges de Disney est en haut du tableau. Ainsi, oubliez un peu les idées classiques comme les barbies. Offrez à votre fillette une ou plusieurs poupées Reine des neiges. Elle pourra jouer avec une nouvelle amie dans sa chambre. Cette poupée peut aussi compléter sa collection si elle en a déjà. Pour information, vous pouvez trouver facilement ces jouets en boutique ou sur des sites e-commerce comme Amazon.

2. Lego ou jeu de construction avec des couleurs comme chez Playmobil

Les lego peuvent aussi être une idée de cadeau idéale pour surprendre une petite fille à partir de 5 ans. À son anniversaire ou à Noël, elle s’attend à recevoir des jouets comme une poupée ou des bijoux. Ainsi, l’effet de surprise est total. De plus, les jeux de lego se déclinent en plusieurs thèmes adaptés aux petites filles. Par exemple, vous pouvez acheter un jeu de lego racontant les aventures des princesses de Disney. Il est également possible d’offrir un jouet centré sur une ferme si votre fille apprécie les animaux. Dans les deux cas, ces jouets permettront à votre enfant de s’amuser tout en entraînant son esprit à se concentrer. Pour en trouver, rapprochez-vous d'une boutique de jouets de vendeurs comme Playmobil ou Amazon.

3. Des jeux éducatifs à offrir pour un anniversaire ou Noël

Des fillettes de plus de 5 ans en train d'apprendre à jouer à un jeu éducatif. Crédit : Istock

Un cadeau pour une fillette de plus de 5 ans doit être ludique, mais il peut aussi être éducatif. Il existe de nombreux jeux éducatifs idéaux pour les fillettes sur le marché. En offrir un représente une des idées de cadeau les plus intéressantes pour une petite fille. Votre enfant a la possibilité de s’amuser et de se développer. En réalisant les étapes et en suivant les instructions, votre fille stimule inconsciemment son cerveau. Le plus intéressant, c’est que les enseignements qu’elle en tire peuvent lui être utiles à l’école. Pour que le cadeau soit adapté, il est important de choisir des jouets de son âge dans une boutique spécialisée dans les jouets. L'âge pour chaque jouet est indiqué sur sa boîte.

4. Coffret pour bijou, montre et perles, un des cadeaux qui font plaisir à une fillette à Noël

Un coffret à bijoux rose avec une licorne pour les petites filles de moins de 4 ans d'âge Crédit : Amazon 30.33 €

Une fillette, une femme ou une jeune fille est attirée par les bijoux. Vous avez dû la surprendre en jouant avec les accessoires de mode de sa mère ou de sa sœur. Pourquoi ne pas lui en offrir pour qu’elle puisse jouer avec les siens ? Pour lui faire plaisir, achetez à votre fille un coffret rose ou avec une licorne ou en bois qui peut accueillir des bijoux ainsi que des accessoires comme une montre. Selon le budget, vous pouvez ajouter quelques bijoux de fantaisie afin de compléter sa joie. Vous verrez, votre fille sera contente de pouvoir y mettre ses propres accessoires.

5. Produit original de type un bracelet personnalisé pour les enfants de 10 ans

6 bracelets de fantaisie assortie pour les filles de 10 ans d'âge Crédit : Amazon 13.99 €

Un bracelet de fantaisie original et personnalisé peut aussi faire son effet comme cadeau. Vous pouvez ainsi en acheter pour en offrir un à votre fille. Tout comme les femmes, les fillettes apprécient d’avoir un bracelet, surtout s’il a été offert par des personnes proches comme ses parents. Cet accessoire fait même partie des meilleures idées de cadeau pour les petites filles. Sachez qu’outre le fait de faire plaisir à votre fille, vous offrez unproduit originalà petit prix. Pour rappel, il faut choisir un bracelet pour une fillette en prenant en compte ses goûts en termes de couleur et de motifs. Il est également conseillé de prendre un bijou tendance et avec un bon fermoir ou encore une montre. Vous trouverez ce type de produit auprès de vendeurs comme Amazon.

6. Un jouet licorne une idée de cadeau les plus tendances pour les petites filles

Un jouet licorne toujours dans sa boîteCrédit photo : https://www.fnac.com/_62.99 €

Les petites filles apprécient l'univers magique qu'inspire la licorne. Ainsi, vous pouvez acheter à votre fille une licorne en jouet. Vous lui ferez plaisir pour plusieurs raisons. Vous offrez un cadeau lui rappelant le dessin animé « mon petit poney ». Il s’agit aussi d’un jouet représentant un animal magique issu tout droit d’un conte de fées. De plus, les licornes en jouet sont très tendance. Les enfants aussi adorent ce qui est à la mode. Ils peuvent se vanter auprès de leurs amis d’avoir un jouet cool et joli en même temps.

7. Un appareil photo numérique à petit prix pour les filles de 10 ans

Un appareil photo numérique rose et blanc pour une fillette Crédit photo : https://www.cdiscount.com/_32.99 €

L’univers des enfants évolue avec celui de la technologie. Ils utilisent les ordinateurs et les téléphones pour jouer de temps en temps et prendre des photos. Pourquoi ne pas lui offrir une alternative ? Vous pouvez acheter un appareil photo numérique pour une fillette de 10 ans d'âge par exemple. Il en existe, que ce soit dans une boutique physique ou virtuelle, et à des prix abordables. Il est même facile d’en trouver à des prix attractifs. Avec cette idée de cadeau, vous offrez un jouet avec lequel votre fille peut s’amuser tout en immortalisant les meilleurs moments de la journée.

8. Un Talkie-walkie, parmi les cadeaux les plus appréciés par les enfants

Deux talkie-walkie rose et violet idéales pour une fillette Crédit photo : https://www.cdiscount.com/_34.50 €

Vous recherchez des idées originales pour faire plaisir à votre fille ? Vous pouvez lui acheter une paire de talkies-walkies. Ce jouet lui permet de communiquer avec vous dans la maison. Votre fille peut aussi inviter quelques amis pour jouer avec son nouveau jouet. Encore plus intéressant, elle pourra communiquer avec sa meilleure amie grâce à son nouveau jouet. Elle gardera un talkie-walkie et prêtera l’autre moitié à son amie voisine pour rester en contact. Les possibilités sont nombreuses. Dans tous les cas, votre fille sera heureuse d’avoir un jouet ludique et pratique en même temps. Avant d’en acheter, pensez à vérifier la portée des appareils afin de donner à votre fille la possibilité de jouer avec moins de contraintes.

9. Jeux de société pour une fillette de moins de 10 ans à Noël ou pour son anniversaire

Jeu de société sous le thème MarvelCrédit photo : https://www.cultura.com/_15.99 €

Les écrans et le téléphone ont tendance à accaparer l'attention des enfants. Vous pouvez changer cette situation en offrant à votre fille un jeu de société. Vous devez choisir le plus ludique afin de susciter son intérêt. Si le jeu est à son goût, elle y jouera souvent. Elle pourra même inviter ses amis à jouer avec elle par la suite. Outre le fait d’être ludiques, les jeux de société peuvent être bénéfiques pour votre enfant. Elle apprendra à évoluer en groupe en jouant avec ses amis ou ses parents. Votre fille comprendra aussi l’importance de suivre des règles. Par ailleurs, les jeux de société permettent de développer la faculté mémorielle et la motricité.

10. Des Puzzle en cadeaux pour une fillette d'un âge entre 6 ans à 10 ans

Une boîte de puzzle sur les aventures des princesses de Disney Crédit photo : https://www.fnac.com/_13.99 €

Le puzzle est une idée qui marche à tous les coups avec les enfants. Votre fillette sera sûrement ravie d’en avoir un, surtout si l’image à créer lui parle. Vous pouvez opter pour des modèles racontant des histoires de princesse. Il est aussi possible de choisir un puzzle avec un motif de licorne. Vous devez juste acheter un modèle adapté à son âge. Pour rappel, un enfant de 6 ans peut jouer avec 50 à 100 pièces tout en étant capable de suivre l’image sur la boîte. À partir de 7 ans, une petite fille peut avoir jusqu’à 20 pièces. Vous pouvez toujours augmenter le nombre si vous trouvez que votre enfant peut le faire.

11. Coffret de dessin à petit prix pour une fille de moins de 10 ans

Un kit de coloriage pour une fille qui souhaite apprendre à dessiner Crédit photo : https://www.cultura.com/_ 19.99 €

Votre fillette est passionnée par tout ce qui concerne les dessins et le coloriage ? Vous pouvez lui acheter un coffret de dessin. Le cadeau renfermera tout ce dont elle a besoin pour s’amuser dans sa chambre: crayon, crayons de couleur, gouache et autres. Grâce à ce type de cadeau, votre fille pourra se faire plaisir avec sa passion. Elle peut créer des œuvres brillantes ou dessiner ses personnages préférés. Outre le fait de lui offrir un cadeau, proposez-lui un moyen de développer son cerveau puisqu’elle doit se concentrer pour réaliser des œuvres.

12 Un livre à lire à la maison, un des cadeaux appréciés par une fillette de 10 ans ou moins

Une petite fille lisant attentivement un livre Crédit photo : Amazon

Votre fille aime la lecture ou elle est très studieuse ? Un livre est un cadeau parfait pour elle. Vous n’êtes pas obligé de lui acheter un livre pour étudier, mais plutôt pour le plaisir. Il existe des livres interactifs pour les toutes petites filles. Il est aussi possible d’acheter un livre contenant des comptines et des histoires pour enfants. Le choix dépend surtout de ce que votre fille aime faire ou regarder.

13. Baguette magique en bois, idée de cadeau à petit prix pour les fillettes à partir de 5 ans

Une réplique de la baguette magique en bois d’Hermione, un personnage issu du livre J.K Rowling Harry PotterCrédit photo : https://www.cdiscount.com/_28.38 €

Votre fillette est fan de la saga Harry Potter, surtout d’Hermione ? Achetez-lui une baguette magique en bois. Elle pourra jouer avec ce jouet dans sa chambre en toute sécurité. N’oubliez pas que les enfants aiment le monde de la magie et ne manquent pas d’imagination. Une baguette en bois est pour eux une première étape pour créer leur propre histoire. En plus d’être un jouet solide, ce type de produit peut aussi servir de décoration dans la chambre, surtout lorsqu’elle grandira.

14. Un kit bijoux avec perles à utiliser à la maison pour un enfant de plus 5 ans

Un kit de création de bijoux pour une fillette Crédit photo : https://www.cdiscount.com/_26.99 €

En général, une petite fille aime les bijoux, les perles et la possibilité d’en créer. Si tel est le cas de la vôtre, un kit bijou est le parfait cadeau pour elle. Ce type de présent peut l’amuser tout en l’instruisant. Le fait de réaliser ses propres accessoires l’enseigne à être patiente et à travailler pour avoir ce qu’elle veut. Elle appréciera aussi un kit de bijoux pour enfant, car ce type de cadeau lui permet de jouer avec des amis. Vous pouvez aussi faire des accessoires de vêtement avec elle si vous avez le temps. Vous allez apprécier un pur moment de complicité avec votre enfant.

15. Un château de princesse grand format à partir de 3 ans

Une petite fille jouant avec un château de princesseCrédit photo : https://www.cdiscount.com/_54.00 €

S’il y a une chose que toutes les petites filles adorent, c’est l’univers des princesses. Elles veulent toutes leur ressembler précisément. Pour qu’elle soit vraiment une princesse dans son esprit, achetez-lui un château grand format. Privilégiez tout de même un modèle qui pourra entrer dans sa chambre et avec lequel votre princesse pourra jouer avec ses amis. Bien sûr, cela dépend de votre budget. Si la place disponible ne le permet pas, vous pouvez réduire la taille et optez pour un château avec des figurines. Cela marche aussi à défaut de pouvoir y entrer. Sachez que ce type de produit se trouve aussi bien en boutique que sur Internet.