Les meilleures idées de cadeau pour votre maman

En quête d'un cadeau pour votre maman ? On a rassemblé ici les idées de cadeaux qui lui feraient le plus plaisir.

La date de la fête des mères 2022 approche. Cette année, elle se tient le 29 mai. Dans cet article, vous trouverez des idées de cadeaux innovantes à offrir à votre maman.

Comment faire plaisir à sa maman ?

Une maman est rarement du genre à commander toute une wishlist à ses enfants. Peut-être que la vôtre vous sert chaque année l'éternel «mon cadeau, c'est toi». Pourtant, si on la laissait jeter un oeil à cet article, elle reviendrait peut-être sur ses mots. En effet, lorsqu'on commence à s'intéresser aux cadeaux à faire soi-même, aux bijoux artisanaux, aux cadres photos étoilés, ou encore aux produits de beauté, l'on voit que ce n'est pas le choix qui manque pour faire plaisir à sa maman.

Pour la fête des mères, pour son anniversaire ou encore pour Noël, voilà quelques idées pour vous assurer de faire le bon choix.

Les idées de bijoux pour votre maman

Bracelet, collier ou bague: un bijou est toujours à propos lorsqu'on recherche un beau cadeau pour femme. Noël, anniversaire, fêtes des mères: il n'y a pas de mauvais moment pour flatter l'élégance de votre maman.

Des bijoux ornés de pierres semi précieuses pour la fête des mères

Pour un bijou plein de style et à un prix raisonnable, vous pouvez opter pour les colliers, bagues et bracelets ornés de pierres semi précieuses. En effet, non seulement ces petites gemmes sont d'une beauté incontestable, mais encore, elles revêtent chacune une signification qui vous permet de faire un choix personnalisé selon le caractère de votre maman, selon son signe astrolologique ou bien ce que vous lui souhaitez à travers ce cadeau.

Ainsi, l'aventurine verte, incarnée dans un soleil aux rayons étoilés dans le collier ci dessous, a de nombreuses vertus qui peuvent correspondre à ce que vous souhaitez apporter à votre maman. Cette pierre ancienne de 4 000 ans et d'origine chinoise a notamment la vertu de réguler le rythme des battements du coeur, d'apaiser la tension et de favoriser la croissance des enfants en bas âge.Si besoin, vous trouverez aussi des colliers avec des pierres d'aventurine sur Amazon, avecsouvent une livraison gratuite.

Choisir une pierre précieuse à offrir ! La grenat est porteuse de persévérance et d'ancrage. Elle aidera votre maman à se concentrer sur l'essentiel pour mener à bien un projet qui lui tient à coeur. En termes de vertus physiques, la pierre de grenat correspond, comme l'aventurine verte, à une régulation du rythme cardiaque, ainsi qu'à un apaisement du corps en général. Ce bracelet de grenat conviendra à merveilles aux mamans stressées ou très occupées.

Enfin, la lapis lazuli procure sénérité et apaise l'anxiété. Elle favoriserait une bonne circulation sanguine. Vous trouverez aussi beaucoup de bracelets et colliers en lapis sur Amazon, avec des délais de livraison rapides.

Des idées de bijoux uniques pour la fête des mères

En dehors des pierres semi précieuses, vous pouvez trouver d'autres idées de bijoux uniques notamment sur etsy, comme ce bracelet à l'effigie d'un tableau de Klimt, proposé par la créatrice indépendante Kloe (bijoux byKloe). Il existe aussi en boucles d'oreilles et en collier. La créatrice propose aussi une petite boîte ornée du tableau. Sur etsy, on remarque cependant que le stock est presque épuisé sur ces produits.

Bracelet plaqué or cadre de tableau de klimt / Kloe sur etsy

L'idée d'un souvenir encadré pour vos mamans

Les plus beaux cadeaux que l'on peut faire à sa maman sont souvent ceux qui ont une signification forte par rapport à la relation que vous avez avec elle. Ainsi,de belles photos d'elle et de vous mises en valeur par un très joli cadre la feront fondre à tous les coups.

Vous pouvez d'une part opter pour un cadre pêle-mêle, qui a l'avantage d'enchevêtrer les photos pour en mettre jusqu'à 12. Ainsi, ce cadre photos en bois, en stock chez Mano Mano avec une livraison gratuite, promet de dévoiler à vos mamans une belle collection de souvenirs! L'atout d'un cadre en bois comme celui-ci est que vous pouvez aussi le personnaliser, en le peignant ou en y collant de petites décorations personnalisées.

Dans un style parfois plus vintage, vous pouvez aussi vous tourner vers un cadre photo fait main, comme ce que propose cette boutique sur etsy. Plusieurs modèles différents sont en stock, souvent étoilés ou à fleurs, composés à l'aide de perles et de broches.

Un livre de photos est aussi une idée de cadeau personnalisée qui plaît à toutes les mamans.

Votre livre de photos peut aussi prendre la forme d'une boite personnalisable, comme sur la photo ci-dessous.

boite à photos personnalisée pour la fête des mères / boutique l'amour des mamans

Une peinture à offrir pour la fête des mères

Votre maman achète peut-être ces tableaux et affiche que l'on trouve en boutique de décorations et de meubles, où l'on voit des images de soleils, de plantes ou de fonds étoilés sous des phrases positives comme «live laugh love». On ne sait pas bien pourquoi, mais les mères sont très souvent friandes de cela. Et si elles avaient le choix entre un commentaire préconçu et des aquarelles avec plus de sens et de profondeur, et des messages pas moins philosophiques ?

Sur instagram, des artistes indépendants comme le compte @un_cimetiere_volant proposent ainsi des phrases écrites sur des aquarelles fines et douces, pleines de poésie. Vous pouvez commander une originale ou bien une affiche tirée d'une des aquarelle,

affiche voyage nostalgie / un cimetière volant sur Instagram

Aquarelle lune fête des mères / un cimetière volant sur Instagram

Aquarelle affiche portes fêtes des mères / un cimetière volant sur Instagram

Tableau affiche animaux mignons / boutique @un_cimetière_volant sur Instagram

Un mug personnalisable pour la fête des mères

Il est aussi possible d'imprimer vos photos sur un mug. En ce cas, vous n'avez que l'embarras du choix: vous pouvez y imprimer aussi bien des photos de voyage, de réunion de famille, de repas de Noël, ou encore des photos souvenirs de l'anniversaire de votre maman... Une fois la ou les photos choisies, vous pouvez ajouter une petite zone de texte, un commentaire, une date ou un prénom, pour finir votre oeuvre. Vous pouvez réaliser ce mug dans des boutiques spécialisées dans les cadeaux personnalisés ou bien en ligne.

Un mug personnalisable peut aussi être conçu sans photos, mais avec un message d'amour pour votre maman écrit dans une belle typographie. Il en existe des tout faits en stock sur Amazon. Sinon, tu peux offrir un mug que tu personnalises toi même grâce à des sites spécialisée. Ainsi, un fils nommé Diego a ci-dessous offert une tasse personnalisée à sa mère, sur laquelle il a fait imprimer son prénom au-dessus d'un commentaire, complété par des noms de qualités de son choix pour qualifier sa maman.

Un tee-shirt personnalisable pour votre maman

Un tee shirt personnalisable est à la fois une attention touchante et un cadeau amusant. En effet, vous pouvez choisir d'y imprimer un commentaire assez drôle à destination de votre maman, comme sur le tee shirt pour femme ci-dessous, en stock chez Amazon. Vous avez aussi possibilité en ligne de réaliser un tee shirt à personnaliser de A à Z, en choisissant chaque mot du commentaire que vous y imprimez.

Les cadeaux faits à la main

RIen n'est plus original qu'un cadeau fait à la main. Un livre de photos peut ainsi être conçu totalement manuellement. Il vous sufit de vous munir d'un carnet, de ciseaux, de colle et de ruban adhésif. N'ayez pas de doute concernant une idée de cadeau qui est quasiment gratuite: un livre photos qu'un enfant personnalise pour sa maman suscite toujours la joie et l'émotion.

Personnalise ton livre photo / Pinterest

Un coffret à bijoux pour votre maman

Un coffret à bijoux ou une petite boîte de rangement en bois est une autre idée de cadeaux facilement réalisable soi-même. Vous pouvez la décorer des motifs favoris de votre maman. Rose, autres fleurs, animaux, personnages célèbres, quelques soient les goûts de votre maman, vous ne manquerez pas d'idées pour concevoir une boîte en bois entièrement personnalisée. Un coffret à bijoux a l'avantage d'être utilisé pour des objets précieux. Votre maman s'en servira tous les jours.

Vous pourrez facilement trouver une petite boîte vierge en bois à peindre ou sur laquelle faire des collages, en allant dans des magasins de loisirs créatifs comme Cultura. Autrement, Amazon semble en avoir encore en stock.

Boite à bijoux en bois à personnaliser / The Decorative Paintbrush boutique

Des fleurs pour la fête des mères

Tout simplement, les fleurs restent une excellente idée de cadeau de fête des mères. Les fleurs sont dotées d'une symbolique qui en font une idée vraiment personnalisée pour une maman. Ainsi, la rose est symbole d'amour et de passion, le lys est symbole de respect et de majesté. Idée parfois décriée car éphémère, les fleurs sont pourtant un cadeau de toute beauté qui permet de marquer le moment de la fête des mères. En plus, des fleurs égayeront votre vie de famille en décorant la maison, l'appartement ou même le jardin.

Si vous souhaitez lui offrir un cadeau qui dure plusieurs années, alors vous pouvez opter pour un terrarium, comme sur la deuxième photo. Cette fleur sous verre s'auto alimente à l'aide de l'environnement installé dans le terrarium. Un terrarium est un petit organisme vivant dans un monde clos qui fera rêver votre mère au quotidien.

Notez que les fleurs n'est pas exclusivement un cadeau pour femme. Un beau bouquet de fleurs est aussi une belle idée de cadeau de fête des pères. Vous pouvez toujours l'accompagner d'une petite carte personnalisée.

Pot de fleurs cadeaux fêtes des mères / Pinterest

Avec d'aussi belles idées de cadeaux, des cadeaux éco-responsable, des bijoux aux fleurs en passant par le mug, vous risquez de faire bien des jaloux... N'hésitez pas à consulter cette liste d'idées de cadeaux pour votre papa au cas où celui-ci ne vous aurait pas encore confié sa wishlist. La fête des pères arrive aussi à la fin du printemps. En cette année 2022, elle a lieu le 19 Juin.