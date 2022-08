15 idées de chambre tendance pour une fille ado

Vous manquez d’idées pour décorer la chambre de votre fille en plein âge de l’adolescence ? En voici 15 pour vous aider à trouver la déco idéale !

Décorer la chambre de votre ado… Avec votre fille ado !

Il est dimanche après-midi, vous faites un tour sur Pinterest, et vous tombez sur la rubrique « décoration de chambre ». Vous vous souvenez alors que ça fait plusieurs semaines que votre ado de 16 ans vous demande de changer le papier peint des murs de sa chambre. Vous décidez de répondre à l’appel de votre fille et entamez un projet d'aménagement et de décoration de sa chambre.

Il est important de préciser qu’en matière de décoration, ce ne sont pas les idées qui manquent. Il existe plusieurs moyens de rendre une déco de chambre tendance, que ce soit à travers les accessoires, les couleurs, le design des meubles (lit, bureau, fauteuil…), etc.

Toutefois, il ne faut pas oublier que la chambre dont vous souhaitez refaire la décorationest celle d’une ado. Rappelons qu’à cet âge, on aime se retrouver seul dans sa chambre, dans son monde. Une fille adolescente a besoin d’un espace à elle toute seule, où elle se sent bien, où elle peut se permettre de s’évader et de réfléchir. Outre le fait de devoir procéder à une personnalisation poussée de la chambre, il faudra également prendre en compte les desideratas de votre fille.

En effet, n’oubliez pas qu’il s’agit de SA chambre, de SON espace, de SON lit, de SON bureau, de SES murs, donc la chambre doit être à SON goût. Parfois, trouver un compromis pour une décoration de chambre peut être compliqué. Un conseil, faites de ses envies la base de la décoration, et à vous d’ajouter du style et de la tendance dans tout ça.

Il existe plusieurs possibilités de décoration pour la chambre d’une adolescente. Les goûts des adolescentes sont toujours différents d’une fille à l’autre. Il faut donc que vous arriviez à cerner le style de la vôtre pour aménager la chambre de ses rêves.

Dans tous les cas, adopter un style ou un autre n’est pas forcément suffisant pour une décoration de chambre réussie. La personnalisation de la pièce est d’une grande importance, surtout pour une ado. Il est également nécessaire de bien choisir les couleurs et le mobilier, et de tout aménager pour qu’il y ait un espace de vie assez spacieux. De facto, prenez le temps de choisir chaque accessoire, et de faire attention aux associations de couleurs et au choix de tous les meubles.

15 idées de chambre tendance pour une ado

Chambre moderne pour une adolescente Credit : KatarzynaBialasiewicz

Vous manquez d’idées pour rendre la décoration de chambre de votre ado tendance, stylée, et surtout, à son image ? En voilà 15 pour vous aiguiller dans votre projet ! C’est pour nous, c’est cadeau.

Des murs blancs et des accessoires de différentes couleurs

Chambre d'adolescente avec un mur blanc et accessoires colorés. Crédit : Istock

Le mur blanc est un classique en termes de décoration. En effet, le blanc est passe-partout, ce qui le rend parfaitement adapté pour une décoration de chambre d’ado. Un mur blanc est comparable à une toile qui attend à être peinte. Une pièce peinte en blanc permet de mettre les accessoires de couleurs en valeur. Le tout est de bien choisir leur couleur, ainsi que leur place, pour créer une ambiance design dans la chambre.

Créer un espace modulable

Chambre pour une adolescente colorée. Crédit : Istock

Les adolescentes ont cette fâcheuse tendance à vouloir souvent changer de décoration. Afin de ne pas vous encombrer à tout aménager et réaménager tous les mois, créez un espace modulable. Pour cela, optez pour un lit sur plateforme mobile, un canapé lit, ou encore un lit en mezzanine. De ce fait, il est plus facile de modifier l’aménagement de l’espace.

Choisir un bureau original pour l’espace de travail

Chambre fille moderne Credit : Istock

Pour une chambre d’adolescente, oubliez tout ce qui est trop simple. Cela concerne également son bureau de travail. Choisissez un bureau au design original et atypique, pour apporter plus de style à la chambre et pour mieux coller aux besoins de fantaisie de votre enfant.

Miser sur le côté naturel du bois

Chambre pour adolescente avec des meubles en bois. Crédit : Istock

Le bois est un matériau indissociable de la décoration moderne. En effet, il apporte un charme inégalé grâce à sa couleur naturelle.

Le bois est un matériau particulièrement simple à mettre en valeur. Il est facile de faire ressortir la beauté de la couleur du bois dans une chambre peinte en blanc. Pour cela, installez des étagères en bois un peu partout pour y poser des livres par exemple. Vous pouvez également opter pour un bureau en bois, une armoire en bois, bref, du mobilier en bois. Avec ce matériau, vous êtes sûr de faire mouche.

La couleur rose poudré : une valeur sûre

Chambre pour ado fille avec du rose poudré. Crédit : Istock

Cela peut paraître cliché, mais le rose est une couleur plus qu'adaptée pour une chambre de fille. Attention toutefois à la surdose de rose, surtout en ce qui concerne les teintes. Oubliez le rose bonbon, trop agressif et trop « enfant » pour une adolescente de 16 ans. Optez plutôt pour le charme, l’élégance et le chic du rose poudré. Cette teinte est idéale pour le linge de lit et pour les rideaux. Vous pouvez également choisir cette couleur pour peindre les murs.

Des accessoires déco à l’image de la passion de votre enfant

Chambre d'ado qui aime le vélo. Crédit : Istock

La décoration d’une chambre est en quelque sorte le reflet de la personnalité de celui ou celle qui y habite. De ce fait, créez une décoration à l’image de votre fille, en y installant des accessoires qui rappellent ses passions. Par exemple, si votre ado aime la musique, vous pouvez poser des vinyles un peu partout sur les murs. Si elle est passionnée de licorne, un sticker arc-en-ciel par-ci par-là fera l’affaire.

N’oubliez pas : il s’agit de SA chambre à elle.

Créer un espace cocooning dans la chambre

Espace cocooning d'une chambre d'ado. Crédit : Istock

Un adolescent est toujours fatigué, et ce, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. Offrez-lui donc la possibilité de se reposer, toujours avec style, en installant un fauteuil suspendu dans sa chambre. Cela permet de créer un espace cocooning, tranquille et idéal pour se ressourcer et se reposer. Il est préférable de créer ce genre d’espace près de la fenêtre, pour un effet cocooning encore plus appuyé.

Des guirlandes LED au coin des murs

Des guirlandes LED avec des photos souvenirs. Crédit : Istock

Ces dernières années, on remarque chez les jeunes un certain engouement pour la guirlande lumineuse LED, et à juste raison. En effet, la guirlande LED permet d’apporter de la luminosité, sans être trop agressive. Ce type de guirlande, installé sur le coin des murs de la chambre, peut faire office de lumière de veille la nuit.

La guirlande LED crée également une ambiance cosy dans une chambre d’ado. Il s’agit donc d’un accessoire à ne surtout pas bouder !

La décoration scandinave : moderne et passe-partout

Chambre colorée pour ado. Crédit : Istock

Le style scandinave doit être le style de décoration le plus moderne qui soit. En toute simplicité, le style scandinave a su s’immiscer dans toute décoration intérieure qui se veut tendance. Alors, pourquoi ne pas l’adopter pour la chambre de votre fille ?

Optez pour du mobilier scandinave (lit, bureau, chaise…) pour créer une déco uniforme. Il ne vous reste plus qu’à choisir les bonnes couleurs et le tour est joué.

Le gothique chic : la couleur noire dans toute sa splendeur

Chambre dans les tons noirs. Crédit : Istock

Le noir est une couleur assez atypique pour une décoration de chambre. Néanmoins, il faut savoir qu’énormément d’ados se mettent à apprécier cette couleur, qui peut être d’un chic impressionnant. De ce fait, intégrez le noir dans sa décoration d’intérieur. Pensez tout de même à l’adoucir avec des couleurs comme le gris, le beige ou le rose. En décoration, tout est une question d’équilibre.

Le mix de couleurs

Chambre mauve pour ado. Crédit : Istock

Le choix des couleurs à adopter pour une déco de chambre doit être fait avec minutie. En effet, certaines associations de couleurs sont meilleures que d’autres. Il est, par exemple, déconseillé d’associer deux couleurs trop fortes comme l’orange et le mauve. Optez pour des associations douces comme le gris et le vert menthe, ou encore le rose pastel et le parme.

La décoration style industriel, pourquoi pas ?

Décoration bleu pour ado. Crédit : Istock

Le style industriel se base sur deux matériaux bien distincts : le bois et le métal noir. Le style industriel s’adapte parfaitement à tout type de décoration. Pour le mettre en valeur, choisissez une table en métal noir et en bois. Un lit dont la structure est en métal noir permet également de mettre ce style en valeur. Encore une fois, faites attention à l’équilibre.

La guirlande de photo sur les murs

Les ados adorent les souvenirs et prendre des photos. Intégrez cela dans la décoration de la chambre de votre fille grâce à la guirlande de photos. Pour cela, rien de plus simple : il suffit d’attacher des photos sur une guirlande LED à l’aide de petites pinces en bois. Installez ensuite la guirlande de photos sur un mur.

Une lampe murale pour jouer avec la lumière

Chambre avec des photos guirlandes lumineuses. Crédit : Istock

En déco, la luminosité est toujours d’une grande importance. Pour une chambre d’ado, il est conseillé d’opter pour une luminosité non agressive, donc une source de lumière sans lumière forte. Le meilleur moyen de créer cette ambiance tamisée est la lampe murale avec variateur d’intensité. La lumière est indirecte, et peut être adaptée aux envies sur le moment de votre fille.

Aménager un espace beauté

Coin beauté dans une chambre d'ado. Crédit : Istock

L’e space beauté est à ne surtout pas négliger. Pensez à installer une petite coiffeuse dans un coin de la chambre. Vous pouvez également installer un miroir au-dessus du bureau, pour en faire un espace deux-en-un. Le tout est de créer assez de place pour permettre à votre fille de se faire belle autant qu’elle le voudra.