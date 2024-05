Cet accessoire de cuisine indispensable est vendu à prix cassé chez Lidl

Lidl propose de nombreux appareils de petit électroménager pour la cuisine, et certains sont très populaires auprès des clients. De plus, leur gamme de produits fait souvent l’objet de promotions les rendant plus accessibles, à l'image de ce bel outil de cuisine qui va rendre vos sessions pâtisseries encore plus fun.

Quand vous vous attaquez à une recette, il faut toujours veiller à avoir tous les ingrédients et les bons outils pour réussir son pari. Seulement voilà, on peut facilement se mélanger les pinceaux entre tous les différents accessoires qui peuvent être nécessaire à la réalisation d'une recette. Heureusement, les outils de cuisine évoluent avec leur temps et Lidl l'a bien compris en proposant des produits hauts de gamme et pourtant très accessibles.

Simplicité et performance, voici le crédo du robot pâtissier Silvercrest de Lidl, disponible actuellement à travers une promotion aussi alléchante que les pâtisseries qu’il vous permettra de créer.

Ce robot pâtissier, fourni avec tous ses accessoires, jouit d’une belle réputation avec son design attirant, sa simplicité d’utilisation et surtout sa performance. Il est doté d’un grand bol mélangeur en acier inoxydable pouvant contenir une capacité de cinq litres, ce qui est parfait pour les pâtisseries familiales.

Il fonctionne grâce à un puissant moteur de 600 watts, ce qui le rend très efficace pour la préparation de pâtes lourdes comme la pâte à pain ou la pâte à pizza. Équipé de différents accessoires, comme des crochets pétrisseurs, des fouets et des fouets mélangeurs, ce robot vous permet de mélanger, battre et pétrir la pâte.

Crédit photo : Lidl

Une promo de 28% sur le produit

En outre, l’appareil dispose d’un sélecteur de vitesse permettant de choisir entre huit niveaux d’intensité et un mode pulse. Quant au bol mélangeur, il dispose d’une protection contre les éclaboussures, avec ouverture de remplissage. Le robot pâtissier Silvecrest Kitchen Tools est aussi équipé d’un bras pivotant avec bouton de déverrouillage pour faciliter le changement des accessoires.

L’autre avantage du robot est évidemment sa dimension peu encombrante, tandis que son revêtement antiadhésif en Téflon le rend facile à nettoyer, même au lave-vaisselle. Habituellement au prix de 69,99 euros, il bénéficie actuellement d’un rabais de -28%, le rendant disponible au prix attrayant de 49,99 euros. 20 euros de promotion qui en fait une sacrée belle affaire !